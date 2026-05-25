Roland Garros: Udvardy Panna sima vereséggel búcsúzott

2026.05.25. 17:19
Udvardy Panna alig több mint egy óra alatt kikapott (Fotó: Getty Images)
női tenisz Udvardy Panna Roland Garros
Udvardy Panna váratlanul simán, két játszmában kikapott a svájci Viktorija Golubictól a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, hétfőn.

A világranglistán 59. magyar játékos nem számított esélytelennek a rangsorban 82. riválisával szemben, ennek ellenére Golubic az első labdamenetektől uralta a meccset. Amíg a svájci magabiztosan hozta szerváit, addig a magyar teniszező rengeteg hibázott adogatásainál is, így mindössze 26 perc alatt 6:0-ra veszítette el az első szettet.

Tenisz
1 órája

Nem sikerült sorozatban harmadszor is legyőznie Szvitolinát, Bondár Anna is kiesett Párizsban

A magyar teniszező a tavalyi US Openen aratott sikere után a Roland Garroson is közel állt ahhoz, hogy elbánjon világklasszis ukrán ellenfelével.

A második játszma elején úgy tűnt, Udvardy magára talál, gyorsan 2:0-ra elhúzott, innentől azonban ismét Golubic játszott jobban, és sorozatban hat játékot nyerve, mindössze 1 óra 7 perc alatt lezárta az összecsapást.

ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
Női egyes, 1. forduló
Viktorija Golubic (svájci)–Udvardy Panna 6:0, 6:2

