Roland Garros: Udvardy Panna sima vereséggel búcsúzott

Udvardy Panna váratlanul simán, két játszmában kikapott a svájci Viktorija Golubictól a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, hétfőn.
A világranglistán 59. magyar játékos nem számított esélytelennek a rangsorban 82. riválisával szemben, ennek ellenére Golubic az első labdamenetektől uralta a meccset. Amíg a svájci magabiztosan hozta szerváit, addig a magyar teniszező rengeteg hibázott adogatásainál is, így mindössze 26 perc alatt 6:0-ra veszítette el az első szettet.
A második játszma elején úgy tűnt, Udvardy magára talál, gyorsan 2:0-ra elhúzott, innentől azonban ismét Golubic játszott jobban, és sorozatban hat játékot nyerve, mindössze 1 óra 7 perc alatt lezárta az összecsapást.
ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
Női egyes, 1. forduló
Viktorija Golubic (svájci)–Udvardy Panna 6:0, 6:2
Tökéletes salakidény előtt áll Jannik Sinner
Udvardy Panna az elődöntőben búcsúzott a rabati tenisztornán
