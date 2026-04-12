Női hoki-vb: szlovák kiütéssel kezdődött a budapesti torna

Mind a hét szlovák gólt más játékos szerezte, a pontlista élén a két gólpasszt is jegyző Lucia Halusková áll három pontjával. A szlovákok kapujában Livia Debnárová mind a 23 lövést kivédte – érdekesség, hogy kínai kolleginája, Csan Csia-huj is 23 lövést védett, csak ő 30 kísérletből...

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KÁPOSZTÁSMEGYER, VASAS JÉGCENTRUM)

1. FORDULÓ

Kína–Szlovákia 0–7 (0–3, 0–2, 0–2)

KÉSŐBB

16.00: Olaszország–Norvégia

19.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!