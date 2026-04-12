Nemzeti Sportrádió

Női hoki-vb: szlovák kiütéssel kezdődött a budapesti torna

2026.04.12. 15:47
Hétszer ünnepelhettek a szlovákok (Fotó: IIHF)
jégkorong női hoki vb női jégkorong
Szlovákia 7–0-ra legyőzte Kínát a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban szombat délután megkezdődött női jégkorong divízió 1/A-világbajnokság első mérkőzésén.

Mind a hét szlovák gólt más játékos szerezte, a pontlista élén a két gólpasszt is jegyző Lucia Halusková áll három pontjával. A szlovákok kapujában Livia Debnárová mind a 23 lövést kivédte – érdekesség, hogy kínai kolleginája, Csan Csia-huj is 23 lövést védett, csak ő 30 kísérletből...

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KÁPOSZTÁSMEGYER, VASAS JÉGCENTRUM)
1. FORDULÓ
Kína–Szlovákia 0–7 (0–3, 0–2, 0–2)

KÉSŐBB
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

Legfrissebb hírek

A támogató hazai légkör segíthet a válogatottnak – kezdődik a divízió 1/A-s női jégkorong-vb

Jégkorong
10 órája

Jégkorong: győzelemmel hangolt a vb-re az U18-as válogatott

Utánpótlássport
2026.04.10. 16:00

Hári János: Ez a pár meccs megszépíti, de nem volt jó idény

Jégkorong
2026.04.10. 10:52

A magyar női jégkorong-válogatott győzelemmel hangolt a hazai rendezésű vb-re

Jégkorong
2026.04.09. 21:30

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-JÉGKORONG-VB, 2026, MENETREND, EREDMÉNYEK

Jégkorong
2026.04.09. 12:22

NHL: Connor McDavid öt ponttal járult hozzá az Edmonton sikeréhez

Amerikai sportok
2026.04.09. 07:44

Kolbenheyer Zsuzsanna: Ha valaki élvezi a játékot, annak ösztönző ereje van

Jégkorong
2026.04.08. 20:10

Videó: aranyérmet várnak a vb-re készülő magyar női jégkorong-válogatott játékosai

Jégkorong
2026.04.08. 17:42
Ezek is érdekelhetik