Női hoki-vb: szlovák kiütéssel kezdődött a budapesti torna

Szlovákia 7–0-ra legyőzte Kínát a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban szombat délután megkezdődött női jégkorong divízió 1/A-világbajnokság első mérkőzésén.
Mind a hét szlovák gólt más játékos szerezte, a pontlista élén a két gólpasszt is jegyző Lucia Halusková áll három pontjával. A szlovákok kapujában Livia Debnárová mind a 23 lövést kivédte – érdekesség, hogy kínai kolleginája, Csan Csia-huj is 23 lövést védett, csak ő 30 kísérletből...
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KÁPOSZTÁSMEGYER, VASAS JÉGCENTRUM)
1. FORDULÓ
Kína–Szlovákia 0–7 (0–3, 0–2, 0–2)
KÉSŐBB
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hári János: Ez a pár meccs megszépíti, de nem volt jó idény
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-JÉGKORONG-VB, 2026, MENETREND, EREDMÉNYEK
