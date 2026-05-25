Harmadszor is legyőzte hazai pályán az Atomerőműt, bronzérmes a Kaposvár a férfi kosár NB I-ben

FAZEKAS ZOLTÁN
2026.05.25. 20:08
Jordan Brown (fehérben) és társai ismét legyőzték hazai pályán a paksiakat (Fotó: hunbasket.hu)
Kaposvári KK férfi kosárlabda NB I Atomerőmű SE
A férfi kosárlabda NB I-ben a Kaposvár szerezte meg a bronzérmet, miután a párharc ötödik mérkőzésén 73–66-ra legyőzte a vendég Atomerőmű SE-t.

A bronzcsatában a korábbi meccseket rendre a hazai együttes nyerte, és a hétfői összecsapást is a házigazda kezdte jobban. A kaposváriak az első tíz perc után hat ponttal vezettek, s ugyan a félidőre a paksiak két pontra zárkóztak, a fordulás után is szinte végig a hazaiaknál volt az előny. Az Atomerőmű szívósan küzdött, a negyedik negyed felénél a vezetést is átvette, a végjátékban azonban a kaposváriak jobban céloztak, és végül hétpontos sikerrel megkaparintották a harmadik helyet.

A somogyiak sikerüket négy amerikai légiósuk jó játékának köszönhették. Közülük Jordan Brown volt a legjobb 19 ponttal, míg Darrion Trammell 18 pontot szerzett. (MTI)

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
A 3. HELYÉRT, 5. MÉRKŐZÉS
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE 73–66 (18–12, 18–22, 20–17, 17–15)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a Kaposvár javára
Részletes jegyzőkönyv később.

 

