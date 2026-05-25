Majoross Gergely: Nagyon büszke vagyok arra, amit öt az öt ellen játszottunk

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG

11. JÁTÉKNAP, A-CSOPORT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 7–3 (2–0, 3–1, 2–2)

Zürich, 5813 néző. V: Brander (finn), Tscherrig (svájci), Davidonis (lett), Laguzov (német)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Woll – Lindgren, FAULK 2 (1) / Lohrei, Borgen / Kaiser, Clifton / Ufko – Moore, Coronato (1), TKACHUK 2 (2) / Steeves, Hagens (1), Howard / Cotter, Sasson, Olivier / Plante 1, NOVAK (5), LEONARD 2 (1) / Lafferty. Szövetségi kapitány: Don Granato

MAGYARORSZÁG: Vay – STIPSICZ, Kiss R., / Horváth M. (1), Hadobás / Garát, Ortenszky / TORNYAI 1 – ERDÉLY 2, SEBŐK (2), TERBÓCS (2) / Nemes, Szongoth, Horváth B. / Papp K., Hári (1), Sofron / Sárpátki, Nagy K., Vincze / Ravasz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 48–17

Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 2/0