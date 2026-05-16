JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG 2026, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK

Mindkét csoport első négy helyezettje jut tovább. Mindkét csoportgyőztes a másik csoport negyedik helyezettjével játszik, a második helyezettek a másik csoport harmadik helyezettjével. Mindkét csoport 5., 6. és 7. helyezettje benn marad az elitben, de nem jut a negyeddöntőbe. A 8. helyezettek mindkét csoportból kiesnek a divízió 1/A-ba.

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Finnország 1 1 – – – 3–1 +2 3 2. Svájc 1 1 – – – 3–1 +2 3 3. Lettország – – – – – – – – Ausztria – – – – – – – – Magyarország – – – – – – – – Nagy-Britannia – – – – – – – – 7. Németország 1 – – – 1 1–3 –2 0 8. Egyesült Államok 1 – – – 1 1–3 –2 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA

A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 15., péntek

Finnország–Németország 3–1

Egyesült Államok–Svájc 1–3

Május 16., szombat

12.20: Nagy-Britannia–Ausztria

16:20: Magyarország–Finnország

20.20: Svájc–Lettország

Május 17., vasárnap

12.20: Nagy-Britannia–Egyesült Államok

16:20: Ausztria–Magyarország

20.20: Németország–Lettország

Május 18., hétfő

16.20: Finnország–Egyesült Államok

20.20: Németország–Svájc

Május 19., kedd

16.20: Lettország–Ausztria

20:20: Magyarország–Nagy-Britannia

Május 20., szerda

16.20: Ausztria–Svájc

20.20: Egyesült Államok–Németország

Május 21., csütörtök

16.20: Lettország–Finnország

20.20: Svájc–Nagy-Britannia

Május 22., péntek

16.20: Németország–Magyarország

20.20: Finnország–Nagy-Britannia

Május 23., szombat

12.20: Lettország–Egyesült Államok

16:20: Svájc–Magyarország

20.20: Ausztria–Németország

Május 24., vasárnap

16.20: Nagy-Britannia–Lettország

20.20: Finnország–Ausztria

Május 25., hétfő

16:20: Egyesült Államok–Magyarország

20.20: Németország–Nagy-Brtiannia

Május 26., kedd

12.20: Magyarország–Lettország

16.20: Egyesült Államok–Ausztria

20.20: Svájc–Finnország

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Csehország 1 1 – – – 4–1 +3 3 2. Kanada 1 1 – – – 5–3 +2 3 3. Szlovákia – – – – – – – – Norvégia – – – – – – – – Szlovénia – – – – – – – – Olaszország – – – – – – – – 7. Svédország 1 – – – 1 3–5 –2 0 8. Dánia 1 – – – 1 1–4 –3 0 a B-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (Fribourg, BCF Arena)

Május 15., péntek

Kanada–Svédország 5–3

Csehország–Dánia 4–1

Május 16., szombat

12.20: Szlovákia–Norvégia

16:20: Olaszország–Kanada

20.20: Szlovénia–Csehország

Május 17., vasárnap

12.20: Olaszország–Szlovákia

16:20: Dánia–Svédország

20.20: Norvégia–Szlovénia

Május 18., hétfő

16.20: Kanada–Dánia

20.20: Svédország–Csehország

Május 19., kedd

16.20: Olaszország–Norvégia

20:20: Szlovénia–Szlovákia

Május 20., szerda

16.20: Csehország–Olaszország

20.20: Svédország–Szlovénia

Május 21., csütörtök

16.20: Kanada–Norvégia

20.20: Dánia–Szlovákia

Május 22., péntek

16.20: Kanada–Szlovénia

20.20: Svédország–Olaszország

Május 23., szombat

12.20: Dánia–Szlovénia

16:20: Szlovákia–Csehország

20.20: Norvégia–Svédország

Május 24., vasárnap

16.20: Dánia–Olaszország

20.20: Szlovákia–Kanada

Május 25., hétfő

16:20: Csehország–Norvégia

20.20: Szlovénia–Olaszország

Május 26., kedd

12.20: Norvégia–Dánia

16.20: Svédország–Szlovákia

20.20: Csehország–Kanada

NEGYEDDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena; Fribourg, BCF Arena)

Május 28., csütörtök

ELŐDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 30., szombat

15.20: 1. elődöntő mérkőzés

20.00: 2. elődöntő mérkőzés

A 3. HELYÉRT (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 31., vasárnap

15.30: Az elődöntő vesztesei

DÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 31., vasárnap

20.20: Az elődöntő győztesei

Tv: Sport1, Sport2

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)