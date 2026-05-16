JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG 2026, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK
Mindkét csoport első négy helyezettje jut tovább. Mindkét csoportgyőztes a másik csoport negyedik helyezettjével játszik, a második helyezettek a másik csoport harmadik helyezettjével. Mindkét csoport 5., 6. és 7. helyezettje benn marad az elitben, de nem jut a negyeddöntőbe. A 8. helyezettek mindkét csoportból kiesnek a divízió 1/A-ba.
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Finnország
1
1
–
–
–
3–1
+2
3
|2. Svájc
1
1
–
–
–
3–1
+2
3
|3. Lettország
–
–
–
–
–
–
–
–
|Ausztria
–
–
–
–
–
–
–
–
|Magyarország
–
–
–
–
–
–
–
–
|Nagy-Britannia
–
–
–
–
–
–
–
–
|7. Németország
1
–
–
–
1
1–3
–2
0
|8. Egyesült Államok
1
–
–
–
1
1–3
–2
0
A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 15., péntek
Finnország–Németország 3–1
Egyesült Államok–Svájc 1–3
Május 16., szombat
12.20: Nagy-Britannia–Ausztria
16:20: Magyarország–Finnország
20.20: Svájc–Lettország
Május 17., vasárnap
12.20: Nagy-Britannia–Egyesült Államok
16:20: Ausztria–Magyarország
20.20: Németország–Lettország
Május 18., hétfő
16.20: Finnország–Egyesült Államok
20.20: Németország–Svájc
Május 19., kedd
16.20: Lettország–Ausztria
20:20: Magyarország–Nagy-Britannia
Május 20., szerda
16.20: Ausztria–Svájc
20.20: Egyesült Államok–Németország
Május 21., csütörtök
16.20: Lettország–Finnország
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
Május 22., péntek
16.20: Németország–Magyarország
20.20: Finnország–Nagy-Britannia
Május 23., szombat
12.20: Lettország–Egyesült Államok
16:20: Svájc–Magyarország
20.20: Ausztria–Németország
Május 24., vasárnap
16.20: Nagy-Britannia–Lettország
20.20: Finnország–Ausztria
Május 25., hétfő
16:20: Egyesült Államok–Magyarország
20.20: Németország–Nagy-Brtiannia
Május 26., kedd
12.20: Magyarország–Lettország
16.20: Egyesült Államok–Ausztria
20.20: Svájc–Finnország
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Csehország
1
1
–
–
–
4–1
+3
3
|2. Kanada
1
1
–
–
–
5–3
+2
3
|3. Szlovákia
–
–
–
–
–
–
–
–
|Norvégia
–
–
–
–
–
–
–
–
|Szlovénia
–
–
–
–
–
–
–
–
|Olaszország
–
–
–
–
–
–
–
–
|7. Svédország
1
–
–
–
1
3–5
–2
0
|8. Dánia
1
–
–
–
1
1–4
–3
0
B-CSOPORT (Fribourg, BCF Arena)
Május 15., péntek
Kanada–Svédország 5–3
Csehország–Dánia 4–1
Május 16., szombat
12.20: Szlovákia–Norvégia
16:20: Olaszország–Kanada
20.20: Szlovénia–Csehország
Május 17., vasárnap
12.20: Olaszország–Szlovákia
16:20: Dánia–Svédország
20.20: Norvégia–Szlovénia
Május 18., hétfő
16.20: Kanada–Dánia
20.20: Svédország–Csehország
Május 19., kedd
16.20: Olaszország–Norvégia
20:20: Szlovénia–Szlovákia
Május 20., szerda
16.20: Csehország–Olaszország
20.20: Svédország–Szlovénia
Május 21., csütörtök
16.20: Kanada–Norvégia
20.20: Dánia–Szlovákia
Május 22., péntek
16.20: Kanada–Szlovénia
20.20: Svédország–Olaszország
Május 23., szombat
12.20: Dánia–Szlovénia
16:20: Szlovákia–Csehország
20.20: Norvégia–Svédország
Május 24., vasárnap
16.20: Dánia–Olaszország
20.20: Szlovákia–Kanada
Május 25., hétfő
16:20: Csehország–Norvégia
20.20: Szlovénia–Olaszország
Május 26., kedd
12.20: Norvégia–Dánia
16.20: Svédország–Szlovákia
20.20: Csehország–Kanada
NEGYEDDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena; Fribourg, BCF Arena)
Május 28., csütörtök
ELŐDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 30., szombat
15.20: 1. elődöntő mérkőzés
20.00: 2. elődöntő mérkőzés
A 3. HELYÉRT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 31., vasárnap
15.30: Az elődöntő vesztesei
DÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 31., vasárnap
20.20: Az elődöntő győztesei
Tv: Sport1, Sport2
A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE)
Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)