Női hoki-vb: ismét győztek az olaszok, megint kikaptak a norvégok

Az olimpiai negyeddöntős csapat – azután, hogy vasárnap 2–1-re nyert a norvég válogatott ellen – a hétfői második fordulóban két góllal bizonyult jobbnak a torna első meccsén a Kínát 7–0-ra legyaluló szlovákoknál.

Elszenvedte második vereségét is a női jégkorong divízió I/A-világbajnokságon a norvég válogatott. A tavaly még az elitmezőnyben szerepelt skandinávok hétfőn az olaszoktól kaptak ki. A februári téli olimpiát megjárt franciák legjobbja Clara Rozier volt, aki egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

JÉGKORONG

Női divízió 1/A-as világbajnokság, Vasas Jégcentrum, 2. forduló

Norvégia–Franciaország 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Szlovákia–Olaszország 4–6 (1–3, 1–3, 2-0)

Később

19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n!