NB I: Kisvárda–Debrecen 0–0

Női jégkorong-vb: Magyarország–Kína 4–0

Női hoki-vb: ismét győztek az olaszok, megint kikaptak a norvégok

2026.04.13. 19:00
Második meccsük után is győzelemnek örülhettek az olaszok (Fotó: IIHF)
divízió 1/A-s jégkorong-vb női hoki vb női jégkorong
A második mérkőzésüket is megnyerték az olaszok a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női divízió 1/A-s jégkorong-világbajnokságon; Norvégia ezúttal Franciaországtól szenvedett vereséget.

Az olimpiai negyeddöntős csapat – azután, hogy vasárnap 2–1-re nyert a norvég válogatott ellen – a hétfői második fordulóban két góllal bizonyult jobbnak a torna első meccsén a Kínát 7–0-ra legyaluló szlovákoknál.

Elszenvedte második vereségét is a női jégkorong divízió I/A-világbajnokságon a norvég válogatott. A tavaly még az elitmezőnyben szerepelt skandinávok hétfőn az olaszoktól kaptak ki. A februári téli olimpiát megjárt franciák legjobbja Clara Rozier volt, aki egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Női divízió 1/A-as világbajnokság, Vasas Jégcentrum, 2. forduló
Norvégia–Franciaország 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)
Szlovákia–Olaszország 4–6 (1–3, 1–3, 2-0)
19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n!

 M

Gy

H. Gy.

H. V.

V

L. G–K. G.

P

1. Olaszország2

2

8–5

6

2. Szlovákia 2

1

1

11–6

3

3. Magyarország 1

1

3–2

2

4. Franciaország1

1

2–3

1

5. Norvégia1

1

1–2

0

6. Kína 1

1

0–7

0

Az ÁLLÁS

 

 

Legfrissebb hírek

Női jégkorong divízió 1/A világbajnokság: Magyarország–Kína

Jégkorong
1 órája

Németh Bernadett: Ennél lehetett volna jobban vezetni ezt a mérkőzést

Jégkorong
12 órája

Nehéz kezdés a franciák ellen, Kreisz Emma gólja döntött a ráadásban

Jégkorong
23 órája

Női hoki-vb: szlovák kiütéssel kezdődött a budapesti torna

Jégkorong
Tegnap, 15:47

A támogató hazai légkör segíthet a válogatottnak – kezdődik a divízió 1/A-s női jégkorong-vb

Jégkorong
Tegnap, 7:16

A magyar női jégkorong-válogatott győzelemmel hangolt a hazai rendezésű vb-re

Jégkorong
2026.04.09. 21:30

NŐI DIVÍZIÓ 1/A JÉGKORONG-VB, 2026, MENETREND, EREDMÉNYEK

Jégkorong
2026.04.09. 12:22

Csordás, Bátyi és Tóth Flóra kikerült a magyar női jégkorong-válogatott keretéből

Jégkorong
2026.04.07. 19:10
Ezek is érdekelhetik