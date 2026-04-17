Női jégkorong-vb: Magyarország–Olaszország 3–2

Hátrányból fordítva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

2026.04.17. 18:18
Hiezl (23) egyenlített (Fotó: Dömötör Csaba)
A magyar női jégkorong-válogatott 3–2-re legyőzte Olaszországot a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló divízió 1/A világbajnokságon, ezzel pedig életben tartotta feljutási esélyeit az utolsó játéknap előtt.

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM 
4. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 3–2 (0–1, 1–0, 2–1) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum. 1490 néző. V: Bahl (amerikai), Lovensno (svéd) – Monard (svájci), Thomson (kanadai) 
MAGYARORSZÁG: Németh A. – Lippai (1), Odnoga 1/ Mayer (1), Koncz / Németh B., Faragó L. / Hajdu L., Kiss-Simon – Dabasi, Leidt (1), Jókai-Szilágyi / Pázmándi, Seregély, Kreisz (1) / Huszák (1), Hiezl 1, Metzler 1 / Weiler, Bahiczki-Tóth, Polonyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins
OLASZORSZÁG: Durante – Mattivi (1), Stocker / Fortino (1), Lobis / Varano 1, Guerriero / Pierri – Heidenberger, Caumo 1, Della Rovere / Tutino (1), Abatangelo, Reyes (1) / Saletta, Niccolai, Mazzocchi / Roccella, Bonafini, Kaneppele. Szövetségi kapitány: Alexandre Tremblay
Gól: 0–1: Varano (Reyes, Tutino) 3:50; 1–1: Hiezl (Liedt, Mayer) 30:48 – emberelőny; 2–1: Odnoga (Lippai, Kreisz) 41:37 – emberhátrány; 3–1: Metzler (Huszák) 51:37; 3–2: Caumo (Mattivi, Fortino) 52:46 – emberelőny; 
Kapura lövések száma: 23–17 (9–11, 14–6, –)
Emberelőny-kihasználás: 1/3, ill. –1

KORÁBBAN
Kína–Franciaország 1–8 (0–1, 0–4, 1–3)
KÉSŐBB
19.30: Szlovákia–Norvégia 

 

Női hoki-vb: Kína kiesett, de legalább gólt szerzett

Jégkorong
3 órája

Láda Balázs marad a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője

Jégkorong
3 órája

NHL: kirúgták a ligában a legrosszabb teljesítményt nyújtó Canucks edzőjét

Amerikai sportok
7 órája

Jégkorong: kezdődik az U18-as divízió I/A-világbajnokság Krynicában

Utánpótlássport
9 órája

Női jégkorong-vb: jön az olaszok elleni meccs, nem hibázhat a magyar válogatott

Jégkorong
9 órája

Terbócs István: Az elmúlt időszakot megpróbáltam arra használni, hogy a legjobb állapotba kerüljek

Jégkorong
Tegnap, 12:28

Majoross Gergely: A közösségnek is pluszt adhatunk

Jégkorong
Tegnap, 8:54

NHL: ismét eljutott ötven győzelemig a Dallas

Amerikai sportok
Tegnap, 7:13
Ezek is érdekelhetik