Hátrányból fordítva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 3–2 (0–1, 1–0, 2–1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum. 1490 néző. V: Bahl (amerikai), Lovensno (svéd) – Monard (svájci), Thomson (kanadai)

MAGYARORSZÁG: Németh A. – Lippai (1), Odnoga 1/ Mayer (1), Koncz / Németh B., Faragó L. / Hajdu L., Kiss-Simon – Dabasi, Leidt (1), Jókai-Szilágyi / Pázmándi, Seregély, Kreisz (1) / Huszák (1), Hiezl 1, Metzler 1 / Weiler, Bahiczki-Tóth, Polonyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

OLASZORSZÁG: Durante – Mattivi (1), Stocker / Fortino (1), Lobis / Varano 1, Guerriero / Pierri – Heidenberger, Caumo 1, Della Rovere / Tutino (1), Abatangelo, Reyes (1) / Saletta, Niccolai, Mazzocchi / Roccella, Bonafini, Kaneppele. Szövetségi kapitány: Alexandre Tremblay

Gól: 0–1: Varano (Reyes, Tutino) 3:50; 1–1: Hiezl (Liedt, Mayer) 30:48 – emberelőny; 2–1: Odnoga (Lippai, Kreisz) 41:37 – emberhátrány; 3–1: Metzler (Huszák) 51:37; 3–2: Caumo (Mattivi, Fortino) 52:46 – emberelőny;

Kapura lövések száma: 23–17 (9–11, 14–6, –)

Emberelőny-kihasználás: 1/3, ill. –1

KORÁBBAN

Kína–Franciaország 1–8 (0–1, 0–4, 1–3)

KÉSŐBB

19.30: Szlovákia–Norvégia