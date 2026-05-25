Simán nyert a Notts County, Beckham és Neville csapata marad a negyedosztályban

2026.05.25. 18:31
A „szarkák” örülhettek a Wembley Stadionban (Fotó: Getty Images)
A Notts County hétfőn 3–0-ra legyőzte a Salford Cityt az angol labdarúgó-negyedosztály rájátszásának döntőjében, így 11 év után visszajutott a harmadik vonalba.

A Wembley Stadionban rendezett összecsapáson a Notts County már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert. A 32. percben Alassana Jatta talált be, majd közvetlenül a szünet előtt Lucas Ness fejelt a hálóba egy szabadrúgás után.

A Salford City – amelynek társtulajdonosa többek között David Beckham és Gary Neville – a második félidőben szépíteni sem tudott. A mérkőzés legjobbja, Jodi Jones a 70. percben maga is gólt szerzett.

Az 1862-ben alapított Notts végig fölényben futballozott. A klub több mint egy évtized után térhet vissza az angol harmadosztályba, míg a Salford legalább még egy idényt a negyedik vonalban kénytelen tölteni.

ANGLIA
NEGYEDOSZTÁLY, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ
Notts County–Salford City 3–0 (Jatta 32., Ness 45., J. Jones 70.)

 

