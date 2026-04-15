Női jégkorong divízió 1/A-vb: először veszítettek az olaszok

Franciaország szétlövésben 3–2-re nyert Olaszország ellen a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió 1/A-világbajnokság szerdai, harmadik fordulójában.
A februárban olimpiai negyeddöntős olaszok az első két játéknapon rendes játékidőben nyertek, és újabb három ponttal nagy lépést tettek volna a feljutás felé, de szétlövéses vereségükkel is maradtak a tabella élén.
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
3. FORDULÓ
Olaszország–Franciaország 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, szétlövés: 3–4)
Korábban
Norvégia–Kína 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)
Magyarország–Szlovákia 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)
|1. Olaszország
3
2
–
1
–
10– 8
7
|2. Szlovákia
3
2
–
–
1
13– 6
6
|3. Franciaország
3
1
1
–
1
9– 6
6
|4. Magyarország
3
1
1
–
1
7– 4
5
|5. Norvégia
3
2
–
–
2
6– 6
3
|6. Kína
3
–
–
–
3
0–15
0
