Női jégkorong divízió 1/A-vb: először veszítettek az olaszok

A februárban olimpiai negyeddöntős olaszok az első két játéknapon rendes játékidőben nyertek, és újabb három ponttal nagy lépést tettek volna a feljutás felé, de szétlövéses vereségükkel is maradtak a tabella élén.

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

3. FORDULÓ

Olaszország–Franciaország 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, szétlövés: 3–4)

Korábban

Norvégia–Kína 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)

Magyarország–Szlovákia 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)