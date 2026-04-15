Női jégkorong divízió 1/A-vb: először veszítettek az olaszok

2026.04.15. 22:29
Franciaország szétlövésben 3–2-re nyert Olaszország ellen a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió 1/A-világbajnokság szerdai, harmadik fordulójában.

A februárban olimpiai negyeddöntős olaszok az első két játéknapon rendes játékidőben nyertek, és újabb három ponttal nagy lépést tettek volna a feljutás felé, de szétlövéses vereségükkel is maradtak a tabella élén.

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
3. FORDULÓ
Olaszország–Franciaország 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, szétlövés: 3–4)

Korábban
Norvégia–Kína 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)
Magyarország–Szlovákia 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

1. Olaszország

3

2

1

10–  8

7

2. Szlovákia

3

2

1

13–  6

6

3. Franciaország

3

1

1

1

9–  6

6

4. Magyarország

3

1

1

1

7–  4

5

5. Norvégia

3

2

2

6–  6

3

6. Kína

3

3

0–15

0

