Az OTP Bank-Pick Szeged szerződést hosszabbított norvég jobbátlövőjével

VARGA BALÁZS
2026.05.25. 17:48
Magnus Röd marad Szegeden (Fotó: Árvai Károly)
férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Magnus Röd
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged hétfőn bejelentette, hogy egy évvel meghosszabbította kétszeres vb-ezüstérmes és egyszeres Eb-bronzérmes jobbátlövője, Magnus Röd szerződését.

„Nagy örömmel jelentem be, hogy sikerült megállapodnunk a folytatásról: Magnus Röd továbbra is bennünket erősít, 2027. június 30-ig meghosszabbítottuk a szerződését. Jobbátlövőnk fontos láncszeme a csapatnak, védekezésben és támadásban is kiemelt szerepet tölt be” – nyilatkozta a klub cégvezetője, Kiss Bence.

A 28 éves norvég válogatott játékos 2024 nyarán érkezett Szegedre. Az NB I-ben és a Magyar Kupában eddig 40 mérkőzésen lépett pályára, és 106 gólt szerzett. A Bajnokok Ligájában további 53 találatot jegyzett szegedi mezben, valamint tagja volt a 2025-ben Magyar Kupa-győztes csapatnak is.

„Remek városban, kiváló klubban szerepelhetek, boldog vagyok, hogy újabb egy évvel meghosszabbíthattam a szerződésemet. Teljesen jól vagyok, most egyetlen cél lebeg a szemem előtt: megnyerni a magyar bajnoki címet. Ezért dolgoztunk egész évben a csapattal, hogy mi legyünk a legjobbak. Kemény döntőre számítok, de egy Szeged–Veszprém párharc mindig ebbe a kategóriába tartozik. Örülök, hogy 2027 nyaráig továbbra is kék mezben léphetek pályára” – mondta Magnus Röd klubja honlapjának.

 

