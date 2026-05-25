Bolla Bendegúz gólpasszt adott, a Rapid Wien a Konferencialigában indulhat

A két csapat az osztrák lebonyolítás szerint a még kiadó nemzetközi kupás helyért, azaz a Konferencialiga-selejtezőt érő pozícióért küzdött meg egymással hétfő délután.

A párharc első meccsét a Ried nyerte meg 2–1-re hazai pályán, a bécsi visszavágón azonban sokkal jobb volt a Rapid, amely 3–0-s győzelmének köszönhetően 4–2-es összesítéssel kiharcolta a Konferencialiga-selejtezőben való részvétel jogát.

Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, és a 26. percben éppen az ő szöglete után szerezte meg a vezetést Jakob Schöller, aki a 65. percben is eredményes volt. A 3–0-s végeredményt Louis Schaub állította be a 91. percben.

A Rapid a selejtezősorozat második fordulójában kapcsolódik be a Konferencialigába.

