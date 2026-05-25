Nemzeti Sportrádió

Bolla Bendegúz gólpasszt adott, a Rapid Wien a Konferencialigában indulhat

T. Z.T. Z.
2026.05.25. 19:42
null
Bolla Bendegúz (77) gólpasszal segítette csapatát (Fotó: SK Rapid Wien)
Címkék
osztrák foci Ried Bolla Bendegúz Rapid Wien
A Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wien az első meccsen elszenvedett 2–1-es vereség után odahaza 3–0-ra legyőzte a Riedet az osztrák labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) Konferencialiga-selejtezőért vívott rájátszásában hétfőn, ezzel biztosította a helyét a nemzetközi kupaporondon.

A két csapat az osztrák lebonyolítás szerint a még kiadó nemzetközi kupás helyért, azaz a Konferencialiga-selejtezőt érő pozícióért küzdött meg egymással hétfő délután.

A párharc első meccsét a Ried nyerte meg 2–1-re hazai pályán, a bécsi visszavágón azonban sokkal jobb volt a Rapid, amely 3–0-s győzelmének köszönhetően 4–2-es összesítéssel kiharcolta a Konferencialiga-selejtezőben való részvétel jogát.

Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, és a 26. percben éppen az ő szöglete után szerezte meg a vezetést Jakob Schöller, aki a 65. percben is eredményes volt. A 3–0-s végeredményt Louis Schaub állította be a 91. percben.

A Rapid a selejtezősorozat második fordulójában kapcsolódik be a Konferencialigába.

Osztrák Bundesliga
Rájátszás a Konferencialiga-selejtezőért, visszavágó
Rapid Wien–Ried 3–0
A párharcot a Rapid nyerte meg 4–2-es összesítéssel

 

osztrák foci Ried Bolla Bendegúz Rapid Wien
Legfrissebb hírek

Bolla Bendegúz újabb gólt szerzett– így ikszelt a Rapid

Légiósok
2026.04.19. 16:53

Távozik Bécsből az FTC korábbi vezetőedzője – hivatalos

Minden más foci
2026.03.31. 12:52

Videó: akcióból és tizenegyesből – íme Bolla Bendegúz duplája a LASK ellen

Légiósok
2026.03.23. 10:29

Légiósok: Bolla Bendegúz duplázott, hazai pályán nyert a Rapid

Légiósok
2026.03.22. 18:54

Bár vezeti az osztrák tabellát, elküldte vezetőedzőjét Redzic Damir csapata

Minden más foci
2026.02.17. 19:04

Légiósok: Kovács Mátyás és Bolla Bendegúz is gólt szerzett, Koszta Márk duplázott

Légiósok
2026.02.07. 19:29

NS-infó: Bolla Bendegúz marad a Rapid Wiennél

Légiósok
2026.02.02. 13:47

A Fradi után Serie A-csapat jelentkezett be Bolla Bendegúzért – NS-infó

Légiósok
2026.02.01. 10:20
Ezek is érdekelhetik