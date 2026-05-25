Tenisz: Fucsovics Márton az év végén válaszút elé érkezik

– Hogyan tudja feldolgozni, hogy hónapok óta nincs egy huzamosabb időszak, amikor egészséges? Mennyire bosszantja?

– Kettős érzések vannak bennem. Maga a sérülés, és hogy nem tudok nyerni, jól játszani, nem élvezem, az nagyon bosszant. De a másik oldalról az van bennem, hogy fantasztikus karrierem volt, nagyon sok mindent elértem, tornagyőzelmek, Grand Slameken a tizenhat, sőt, a legjobb nyolc közé jutás. Büszke vagyok erre, és örülök neki, hogy csak 34 éves koromra jött ki egy súlyosabb sérülés.

– Megfordult a fejében, hogy lassan vége lesz a pályafutásának?

– Igen, megfordult. Azt beszéltük a csapatommal, az edzőmmel, a családommal és a hozzám közel álló emberekkel, hogy megnézzük, milyen lesz ez az év. Ha a vállam javul, egészséges leszek, és top 100-as, akkor folytatom, ha nem, akkor év végén meglátjuk, hogyan tovább.