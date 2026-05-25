Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Fucsovics Márton az év végén válaszút elé érkezik

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
• Párizs
2026.05.25. 19:55
null
Fucsovics Márton az első körben búcsúzott a Roland Garroson (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tenisz Fucsovics Márton Roland Garros
Rutinos játékosunk Matteo Berrettinitől négy szettben elszenvedett veresége után válaszolt a magyar média kérdéseire a Roland Garroson.

– Hogyan tudja feldolgozni, hogy hónapok óta nincs egy huzamosabb időszak, amikor egészséges? Mennyire bosszantja?
– Kettős érzések vannak bennem. Maga a sérülés, és hogy nem tudok nyerni, jól játszani, nem élvezem, az nagyon bosszant. De a másik oldalról az van bennem, hogy fantasztikus karrierem volt, nagyon sok mindent elértem, tornagyőzelmek, Grand Slameken a tizenhat, sőt, a legjobb nyolc közé jutás. Büszke vagyok erre, és örülök neki, hogy csak 34 éves koromra jött ki egy súlyosabb sérülés.

– Megfordult a fejében, hogy lassan vége lesz a pályafutásának?
Igen, megfordult. Azt beszéltük a csapatommal, az edzőmmel, a családommal és a hozzám közel álló emberekkel, hogy megnézzük, milyen lesz ez az év. Ha a vállam javul, egészséges leszek, és top 100-as, akkor folytatom, ha nem, akkor év végén meglátjuk, hogyan tovább.

Tenisz
4 órája

Fucsovics Márton is az első körben búcsúzott a Garroson

Az olasz Matteo Berrettini 6:7, 7:5, 6:1, 6:2-re győzte le a magyar teniszezőt.

– A vállsérüléses kálváriájával pontosan mi a helyzet?
Sok orvosnál jártam már, mindenféle kezelést kipróbáltam, ilyen injekció, olyan injekció… Annyira nem szeretnék belemenni a részletekbe, kezd kiderülni, mi lehet a probléma. Az lenne a legjobb, ha tudnám pihentetni néhány hónapot, aztán visszatérni százszázalékosan, csak ezt nem tehetem meg mondjuk Alcarazzal, Sinnerrel vagy más top 10-essel ellentétben. Nekem játszanom kell minden versenyen.

– Kicsit legyünk pozitívak is: a Berrettini elleni első két szett nyilván rendben volt, de a harmadikban és a negyedikben sem tűnt úgy, hogy óriási lenne a különbség kettejük között. Belülről hogy érezte?
Azt éreztem, hogy nagyon jól szervált, ez olyan nyomást tett rám, hogy csak a negyedik szettben tudtam egyszer lebrékelni, amikor kiengedett. Hibátlanul adogatott, 13 ászt ütött, ez nem tűnik soknak, de ami bejött, abba is sokszor csak bele tudtam kapni, és sanszom sem volt. Egyértelműen a szervájával nyerte meg a meccset, amikor összejött a labdamenet, ötven ötvenes volt a kimenetele.

 

Tenisz Fucsovics Márton Roland Garros
Legfrissebb hírek

Bondár Anna: Nagyobb célokkal érkeztem a Roland Garrosra

Tenisz
1 órája

Roland Garros: Udvardy Panna sima vereséggel búcsúzott

Tenisz
3 órája

Nem sikerült sorozatban harmadszor is legyőznie Szvitolinát, Bondár Anna is kiesett Párizsban

Tenisz
4 órája

Fucsovics Márton is az első körben búcsúzott a Garroson

Tenisz
4 órája

Roland Garros: egy labdával gazdagodott a „Gladiátor” Zverev meccsén

Tenisz
6 órája

Bondár és Udvardy javított, Marozsán és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

Tenisz
10 órája

Szerb játékos búcsúztatta Marozsánt a Roland Garros első fordulójában

Tenisz
Tegnap, 13:38

Tökéletes salakidény előtt áll Jannik Sinner

Tenisz
2026.05.23. 07:01
Ezek is érdekelhetik