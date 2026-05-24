Nemzeti Sportrádió

A két Mercedes kemény csatát vívott az első helyért egészen Russell kieséséig – ÉLŐ

H. L.H. L.
2026.05.24. 21:43
Fotó: AFP
Címkék
verseny F1 Formula–1 Kanadai Nagydíj
A Mercedes kisajátította az első rajtsort a Formula–1-es Kanadai Nagydíj időmérőjén is, így George Russell és Andrea Kimi Antonelli a sprintfutam után újra összecsaphat. Az „ezüstnyilak" mögül közvetlenül ezúttal is a két McLaren indul, míg a harmadik soron Lewis Hamilton és Max Verstappen osztozik a fenyegető eső árnyékában. Arról, hogy miként alakul az év ötödik versenye, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

  1.George RussellbritMercedes
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes
  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
  4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
  5.Lewis HamiltonbritFerrari
  6.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
  7.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
  8.Charles LeclercmonacóiFerrari
  9.Arvid LindbladbritRacing Bull-Ford
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
11.Nico HülkenbergnémetAudi
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
13.Gabriel BortoletobrazilAudi
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
22.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari

 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

 

verseny F1 Formula–1 Kanadai Nagydíj
Legfrissebb hírek

A túlélésről szólhat a montreali futam – retteg az esőtől az F1 mezőnye

F1
5 órája

Hamilton magára talált, Leclerc teljesen elveszett Montrealban

F1
7 órája

„Harcosok vagyunk” – a Mercedes-pilóták tisztázták a konfliktust, de jön az esős visszavágó

F1
10 órája

Verstappen kemény üzenetet küldött az F1-nek: változás nélkül nincs maradás

F1
11 órája

A Mercedes újra kibérelte az első sort: Russell a végén lopta el a show-t

F1
Tegnap, 23:10

„Leszorítottak” – Antonelli sportszerűtlennek érezte Russellt

F1
Tegnap, 20:08

A két Mercedes keményen összecsapott: Russell nyert a montreali sprintversenyen

F1
Tegnap, 17:44

Hamilton szárnyalt, Leclerc a fékekkel küszködött Montrealban

F1
Tegnap, 14:35
Ezek is érdekelhetik