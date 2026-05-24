A két Mercedes kemény csatát vívott az első helyért egészen Russell kieséséig – ÉLŐ
A Mercedes kisajátította az első rajtsort a Formula–1-es Kanadai Nagydíj időmérőjén is, így George Russell és Andrea Kimi Antonelli a sprintfutam után újra összecsaphat. Az „ezüstnyilak" mögül közvetlenül ezúttal is a két McLaren indul, míg a harmadik soron Lewis Hamilton és Max Verstappen osztozik a fenyegető eső árnyékában. Arról, hogy miként alakul az év ötödik versenye, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|7.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bull-Ford
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|15.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|16.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|22.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
|Időmérő
|1. Russell 1:12.578
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
