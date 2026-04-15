Női jégkorong-vb: Kína továbbra is gól és pont nélkül

Norvégia 4–0-ra nyert Kína ellen a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió I/A-világbajnokság szerdai, 3. fordulójában.
A norvégok először nyertek, a kínaiak viszont továbbra is pont nélkül, 0–15-ös gólkülönbséggel sereghajtók.
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG
3. forduló:
Norvégia–Kína 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)
KÉSŐBB
16.30: Magyarország–Szlovákia – élőben az NSO-n!
19.30: Olaszország–Franciaország
Legfrissebb hírek
Jégkorong
2026.04.12. 15:47
