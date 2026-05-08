TCR WORLD TOUR, 2026 – MENETREND, MEZŐNY

IDŐPONT HELYSZÍN POLE ELSŐ FUTAM MÁSODIK FUTAM HARMADIK FUTAM Május 8–10. Misano, Olaszország – Június 12–14. Valencia, Spanyolország – Július 4.–5. La Castellet, Franciaország – Július 11–12. Vila Real, Portugália – Október 2–4. Inje Speedium, Dél-Korea Október 16–18. Csengtu, Kína Október 23–25. Csucsou, Kína November 19–22. Makaó –

CSAPATOK ÉS PILÓTÁK

BRC Hyundai N Squadra Corse

Hyundai Elantra N EV TCR

Michelisz Norbert (magyar)

Mikel Azcona (spanyol)

Geely Cyan Racing

Geely Preface TCR

Thed Björk (svéd)

Santiago Urrutia (uruguayi)

Ma Csing-hua (kínai)

Yann Ehrlacher (francia)

SP Compétition

CUPRA Leon VZ TCR

Jean-Karl Vernay (francia)

Aurélien Comte (francia)

GOAT Racing

Honda Civic Type R TCR

Esteban Guerrieri (argentin)



A HÉTVÉGÉK PROGRAMJA

Az időmérő kész szakaszból áll, a Q1 végén a 12 leggyorsabb versenyző jut be a Q2-be. A kvalifikáció az első verseny rajtsorrendjét határozza meg, míg a második futam részben fordított rajtrácsos, hiszen az első tíz helyezett fordított sorrendben várhatja a piros lámpák kialvását. Az idei évre újításnak számít, hogy az első versenyen a leggyorsabb kört elérő versenyző egy helyet előrelép a második futam rajtrácsán. Három helyszínen (Spanyolországban, Dél-Koreában és a két kínai hétvégén) rendeznek harmadik futamot is, annak rajtfelállásáról a hétvége korábbi eseményein összegyűjtött pontok döntenek. A versenyek az előbb említett állomásokon 30 percet, plusz egy kört ölelnek fel, Olaszországban, Portugáliában és Franciaországban a két futam egyenként 60 kilométeres lesz, míg Makaóban tíz-tíz kört ölel fel az első és a második verseny is.

A PONTOZÁS

Az időmérő első hat helyezettje kap pontot 15-10-8-6-4-2-es leosztásban. A versenyeken eközben azonos pontrendszer érvényesül, az első 15 helyezett kap 30-25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-3-2-1 pontot. Abból adódóan, hogy a csapatok eltérő számú versenyzővel indulnak, adott versenyhétvégén csak az istállók két legjobb pozícióban végző pilótáinak eredményét veszik figyelembe, és az alakulatok az általuk megszerzett pontokat kapják meg a konstruktőri bajnokságában.

A KÖZVETÍTÉSEK

A 2026-os szezon eseményeit az előző évhez hasonlóan Magyarországon is közvetítik televízióban. Az időmérőket és a versenyeket a Sport TV valamelyik csatornáján lehet élőben megtekinteni.

