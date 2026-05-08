TCR WORLD TOUR, 2026 – MENETREND, MEZŐNY

2026.05.08. 15:37
Michelisz Norbert marad a Hyundai színeiben (Fotó: Facebook/Michelisz Norbert)
IDŐPONT

HELYSZÍN

POLE

ELSŐ FUTAM

MÁSODIK FUTAM

HARMADIK FUTAM

Május 8–10.Misano, Olaszország  

 

Június 12–14.Valencia, Spanyolország  

 

Július 4.–5.La Castellet, Franciaország

 

 

 

Július 11–12.Vila Real, Portugália

 

 

 

Október 2–4.Inje Speedium, Dél-Korea

 

 

 

 

Október 16–18.Csengtu, Kína    
Október 23–25.Csucsou, Kína

 

 

 

 

November 19–22.Makaó

 

 

 

CSAPATOK ÉS PILÓTÁK

BRC Hyundai N Squadra Corse
Hyundai Elantra N EV TCR
Michelisz Norbert (magyar)
Mikel Azcona (spanyol)

Geely Cyan Racing
Geely Preface TCR
Thed Björk (svéd)
Santiago Urrutia (uruguayi)
Ma Csing-hua (kínai)
Yann Ehrlacher (francia)

SP Compétition
CUPRA Leon VZ TCR
Jean-Karl Vernay (francia)
Aurélien Comte (francia)

GOAT Racing
Honda Civic Type R TCR
Esteban Guerrieri (argentin)
 

A HÉTVÉGÉK PROGRAMJA

Az időmérő kész szakaszból áll, a Q1 végén a 12 leggyorsabb versenyző jut be a Q2-be. A kvalifikáció az első verseny rajtsorrendjét határozza meg, míg a második futam részben fordított rajtrácsos, hiszen az első tíz helyezett fordított sorrendben várhatja a piros lámpák kialvását. Az idei évre újításnak számít, hogy az első versenyen a leggyorsabb kört elérő versenyző egy helyet előrelép a második futam rajtrácsán. Három helyszínen (Spanyolországban, Dél-Koreában és a két kínai hétvégén) rendeznek harmadik futamot is, annak rajtfelállásáról a hétvége korábbi eseményein összegyűjtött pontok döntenek. A versenyek az előbb említett állomásokon 30 percet, plusz egy kört ölelnek fel, Olaszországban, Portugáliában és Franciaországban a két futam egyenként 60 kilométeres lesz, míg Makaóban tíz-tíz kört ölel fel az első és a második verseny is. 

A PONTOZÁS

Az időmérő első hat helyezettje kap pontot 15-10-8-6-4-2-es leosztásban. A versenyeken eközben azonos pontrendszer érvényesül, az első 15 helyezett kap 30-25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-3-2-1 pontot. Abból adódóan, hogy a csapatok eltérő számú versenyzővel indulnak, adott versenyhétvégén csak az istállók két legjobb pozícióban végző pilótáinak eredményét veszik figyelembe, és az alakulatok az általuk megszerzett pontokat kapják meg a konstruktőri bajnokságában.

A KÖZVETÍTÉSEK

A 2026-os szezon eseményeit az előző évhez hasonlóan Magyarországon is közvetítik televízióban. Az időmérőket és a versenyeket a Sport TV valamelyik csatornáján lehet élőben megtekinteni.

A 2024-es adatbank ide kattintva érhető el. 
A 2025-ös adatbank ide kattintva érhető el.

 

 

 

 

