Női jégkorong divízió 1/A világbajnokság: Magyarország–Kína

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG (Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum)

2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG– KÍNA 4–0 (3–0, 1–0) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

A játéknap további eredményei

Szlovákia–Olaszország 4–6 (1–3, 1–3, 2-0)

Norvégia–Franciaország 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

A MAGYAR NŐI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Németh Anikó, Takács Noémi Zoé (mindkettő MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina (mind a négy HKB), Lippai Isabel, Németh Bernadett (mindkettő MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Polónyi Petra (mindkettő NAHA, amerikai), Dabasi Réka, Huszák Alexandra, Seregély Míra (mindhárom HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

Szövetségi kapitány: Delaney Collins

PERCRŐL PERCRE

II. HARMAD

20. perc: Véget ért a második harmad is, ezt is megnyerte a magyar válogatott.

18. perc: Gyönyörű szóló, remek befejezés, 4–0! Pázmándi Zsófia a saját harmadából megindulva ziccerből megszerezte a magyar csapat negyedik gólját.

16. perc: Németh Anikó válláról a kapuvasra, onnan pedig kipattant a korong. Továbbra is háromgólos a magyar előny.

14. perc: Kicsit könnyelmű most a magyar csapat, rövid idő alatt háromszor is lőnek a vendégek, egyszer fölé, kétszer pedig Németh véd.

10. perc: Huszák Alexandrát nem tudják ezúttal sem tartani, a kínai kapus könnyen fogja a korongot.

7. perc: Kreisz Emma két nagy bombát is megeresztett a kínai kapu felé, de Csan mindkettőt hárítja. Letelt a kínai emberhátrány.

6. perc: Tien Jü-vei kapott kiállítást, emberelőnyben játszunk.

4. perc: Szép akció végén Odnoga Lotti kerül előre és lőtt, Csanról kijön a korong. Nem sokkal később Pázmándi kísérlete kerüli el a kaput. Ahogy az első harmadnál, úgy ezúttal is néhány kínai lehetőségre jönnek a nagy magyar helyzetek.

3. perc: Néhány kisebb kínai helyzet a második játékrész elején, de Németh Anikónak ezek nem okoznak gondot.

1. perc: Folytatódik a mérkőzés, a magyaroké a korong a bedobásból.

I. HARMAD

20. perc: Véget ért az első harmad, amelynek utolsó két percében is a kínai harmadban folyt a játék, azonban veszélyes lövésig már nem jutott el Delaney Collins csapata.

18. perc: Újabb magyar lehetőség, de véd Csan Csiu-huj. Kiállítás nincs továbbra sincs a harmadban, pedig most eltűnt egy pirosmezes játékos.

17. perc: Micsoda helyzet maradt ki... Huszák Alexandra hatalmasat szólózott, de nincs bent a korong.

14. perc: OTT A HARMADIK! Beszorultak a kapujuk elé a kínaiak, de mégis van üres terület, Metzler Regina korizik be, majd a kapuvas és a kapus kesztyűje között a kapuba talál Jókai-Szilágyi Kinga és Dabasi Réka passzai után.

12. perc: Hiezl cselsorozata után fonákkal még rátette éles szögből, de Csan Csiu-huj a helyén volt.

10. perc: Most Németh Anikónak kellett hárítania kétszer is rövid időn belül.

9. perc: Seregely hagyta a korongot a mögötte érkező Pázmándinak, lövését védte a kínai kapus.

4. perc: ÚJABB GÓÓÓL! A 16 éves Faragó Luca talál be! Metzler Reginától Dabasi Rékához, majd Faragó kapja a korongot, aki támadó harmad széléről lőtt. Jókai remekül takarta a kapus kilátását. 2–0

3. perc: GÓÓÓÓL! Három passzal eljutunk a kapuig és gólt szerzünk. Remek korongkihozatal után Báhiczki-Tóth Boglárkához került a korong, aki ziccerből a kapu bal oldalába lőtt. Hiezl Réka és Koncz Boglárka kap asszisztot.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés. Nálunk Németh Anikó, náluk Csan Csia-huj véd.

Érkeznek a pályára a csapatok. A magyar válogatott pirosban, a kínaiak fehérben lépnek jégre.

Köszöntjük Olvasóinkat!

ELŐZMÉNYEK

Hamarosan megkezdi második meccsét a magyar női jégkorong-válogatott a hazai rendezésű divízió 1/A-s világbajnokságon.

Legutóbb, amikor hazai jégen bizonyíthattak a lányok, gyönyörű sikernek örülhettünk: 2019-ben szintén a Vasas Jégcentrumban a mieink szerezték meg az aranyérmet, és készülhettek a következő évi A-csoportos tornára.

Vasárnap a magyar válogatott hosszabbítás után legyőzte Franciaországot, míg Kína hét gólt kapott Norvégiától. A hétfői játéknapon Szlovákia tízgólos meccsen szenvedett vereséget Olaszországtól, míg Norvégia kikapott a franciáktól.

Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy csak a csoportot megnyerő válogatott jut fel az elitbe.