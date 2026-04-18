Női hoki-vb: nyertek a franciák, nem juthat fel a magyar válogatott

2026.04.18. 20:18
A franciák örülhettek a feljutásnak (Fotó: IIHF)
A magyar női jégkorong-válogatott nem juthat fel a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló divízió 1/A-világbajnokságról az elitmezőnybe, mivel a szombati, utolsó fordulóban a franciák 3–1-re legyőzték a szlovákokat, ezzel megnyerték a tornát.

 

A találkozó 1 óra 55 perces késéssel kezdődött, mert probléma volt a jégfelülettel. A torna utolsó előtti mérkőzésének egyik tétje az volt, hogy marad-e esélyük a házigazda magyaroknak a feljutásra. Ehhez hosszabbításos francia sikerre lett volna szükség.

A szlovákok a végén 1–2-es állásnál lehozták a kapusukat, de nem tudtak gólt ütni, az ellenfél viszont az utolsó percben üres kapus találattal bebiztosította sikerét. A magyarok múlt vasárnap hosszabbításban 3–2-re nyertek Franciaország ellen, hétfőn 4–0-ra verték Kínát, szerdán 2–0-ra kikaptak Szlovákiától, pénteken 3–2-re legyőzték Olaszországot, szombaton (ma) 20.30-tól pedig Norvégiával találkoznak.

Csak az első helyezett franciák jutottak fel az elitmezőnybe, az utolsó Kína pedig kiesett a divízió I/B-be.

 

Legfrissebb hírek

Női hoki-vb: Magyarország–Norvégia

Jégkorong
1 órája

Női hoki-vb: gond van a jéggel, később kezd a magyar válogatott

Jégkorong
4 órája

Jégkorong: vereséggel kezdett az U18-as válogatott a divízió I/A-vb-n

Utánpótlássport
6 órája

Jégkorong-vb: újabb szlovák siker, ezúttal a norvégok ellen

Jégkorong
22 órája

Hátrányból felállva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

Jégkorong
Tegnap, 18:18

Láda Balázs marad a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője

Jégkorong
Tegnap, 14:39

NHL: kirúgták a ligában a legrosszabb teljesítményt nyújtó Canucks edzőjét

Amerikai sportok
Tegnap, 11:25

Jégkorong: kezdődik az U18-as divízió I/A-világbajnokság Krynicában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:07
Ezek is érdekelhetik