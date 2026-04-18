Női hoki-vb: nyertek a franciák, nem juthat fel a magyar válogatott

A találkozó 1 óra 55 perces késéssel kezdődött, mert probléma volt a jégfelülettel. A torna utolsó előtti mérkőzésének egyik tétje az volt, hogy marad-e esélyük a házigazda magyaroknak a feljutásra. Ehhez hosszabbításos francia sikerre lett volna szükség.

A szlovákok a végén 1–2-es állásnál lehozták a kapusukat, de nem tudtak gólt ütni, az ellenfél viszont az utolsó percben üres kapus találattal bebiztosította sikerét. A magyarok múlt vasárnap hosszabbításban 3–2-re nyertek Franciaország ellen, hétfőn 4–0-ra verték Kínát, szerdán 2–0-ra kikaptak Szlovákiától, pénteken 3–2-re legyőzték Olaszországot, szombaton (ma) 20.30-tól pedig Norvégiával találkoznak.

Csak az első helyezett franciák jutottak fel az elitmezőnybe, az utolsó Kína pedig kiesett a divízió I/B-be.