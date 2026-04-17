Női hoki-vb: Kína kiesett, de legalább gólt szerzett
A kínai válogatott a pénteki negyedik fordulóban megszerezte első gólját a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió I/A-világbajnokságon, ezzel együtt a franciáktól elszenvedett 8–1-es vereségével biztossá vált, hogy kiesik a divízió I/B-be.
A győztes franciák csatára, Estelle Duvin négy góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből – ezzel pedig a torna góllövőlistáján és a pontszerzők rangsorában is az élre állt nyolc (5+3) egységével.
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
4. FORDULÓ
Kína–Franciaország 1–8 (0–1, 0–4, 1–3)
KÉSŐBB
16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Szlovákia–Norvégia
|1. Franciaország
4
2
1
1
–
17–7
9
|2. Olaszország
3
2
–
1
–
10–8
7
|3. Szlovákia
3
2
–
–
1
13–6
6
|4. Magyarország
3
1
1
–
1
7–4
5
|5. Norvégia
3
2
–
–
2
6–6
3
|6. Kína
4
–
–
–
4
1–23
0
