Női hoki-vb: Kína kiesett, de legalább gólt szerzett

H. Á.
2026.04.17. 15:27
Nyolc gólt ütöttek a franciák (Fotó: AFP archív)
A kínai válogatott a pénteki negyedik fordulóban megszerezte első gólját a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió I/A-világbajnokságon, ezzel együtt a franciáktól elszenvedett 8–1-es vereségével biztossá vált, hogy kiesik a divízió I/B-be.

A győztes franciák csatára, Estelle Duvin négy góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből – ezzel pedig a torna góllövőlistáján és a pontszerzők rangsorában is az élre állt nyolc (5+3) egységével.

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM 
4. FORDULÓ
Kína–Franciaország 1–8 (0–1, 0–4, 1–3)
KÉSŐBB
16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Szlovákia–Norvégia

1. Franciaország

4

2

1

1

17–7

9

2. Olaszország

3

2

1

10–8

7

3. Szlovákia

3

2

1

13–6

6

4. Magyarország

3

1

1

1

7–4

5

5. Norvégia

3

2

2

6–6

3

6. Kína

4

4

1–23

0

Az ÁLLÁS

 

 

