Spában már a Q1-ben kiesett mindkét Aston Martin, a Hungaroringen kibérelték a harmadik sort

„Úgy gondolom, nehéz versenyünk lesz. Örülnék neki, ha sikerülne ugyanabban a pozícióban zárnunk, mint ahonnan rajtolunk, az ötödik és a hatodik hely nagyszerű lenne a pontok tekintetében a csapat számára még a nyári szünet előtt, és ezt is tűztük ki célul magunk elé. Ugyanakkor hátulról lesz fenyegetés, van mögöttünk néhány gyors autó. Max (Verstappen, 8. rajthely) és Lewis (Hamilton, 12. rajthely) is mögülünk indul, szóval nem lesz könnyű” – mondta a pályafutása első sikerét annak idején Mogyoródon elkönyvelő Alonso, aki azt is megosztotta, hogy a bevetett fejlesztések azt hozták, amit vártak tőlük, s ezt rendkívül lelkesítőnek találja.

„Talán ez az első alkalom, hogy megfelelően használjuk az első szárnyunkat, megadja az extra tapadást a kanyarokban, és a Hungaroringen ez nyilvánvalóan sokat számít. Emellett igyekszünk megérteni a gyárban rendelkezésünkre álló eszközöket is, így a szélcsatornát, a CFD-t, és az összes újonnan csatlakozott szakembert is. Először az imolai csomag, aztán Silverstone-ban a padlólemez, és az első szárny is, mindhárom fejlesztés pontosan azt hozta, amit vártunk tőle, ami nagyon biztató a jövőre nézve.”