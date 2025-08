Leclerc: Ez a valaha volt egyik legjobb rajtelsőségem, és biztos, hogy ez a legváratlanabb

A mindhárom tréningen taroló McLaren házon belüli csatájában változás állt be szombatra péntekhez képest, hiszen már az utolsó gyakorláson átvette a vezetést Piastri, majd a kvalifikáció első és harmadik szakaszában is gyorsabbnak bizonyult a pénteken még abszolút legjobb időt futó csapattársánál, Lando Norrisnál. Az ausztrál és a brit a változó körülmények számlájára írta a kudarcot, hiszen a lehűlő pálya és a Q2-ben szemerkélő eső mellett még a szélirány megváltozása is nehezítette a versenyzők dolgát a mogyoródi délutánon.

„Sokat változott a szél. Mindig nagyon szánalmasan hangzik, amikor a szélre fogjuk, de gyakorlatilag 180 fokos fordulatot vett a második és a harmadik szakasz között, és igen, ez sokat számított, mert sok kanyar teljesen másképp érződött – kezdte az értékelést az egyéni vb-összetettet 16 pontos előnnyel vezető ausztrál. – Az első Q3-as köröm elég pocséknak érződött, mert még nem szoktam hozzá, aztán azt gondoltam, a második már sokkal jobban sikerült, erre még lassabb is voltam.”

Piastri nem számolt azzal, hogy egy Ferrari mögött fogja találni magát. „Charles egész hétvégén gyors volt, és már a harmadik szabadedzésen is közelebb került hozzánk, mint amire számítottunk. Aztán kissé megváltoztak a dolgok, és gondolom, nagyon jó munkát végzett, így aztán minden elismerésem neki. Nem számítottam rá, hogy egy Ferrari mögött leszek a második ezen a hétvégén, szóval remek munkát végzett. Ez tehát egy szórakoztató futam lesz plusz izgalmakkal. A második hely még mindig jó kiindulópont, meglátjuk, hogy mire leszünk képesek innen” – tette hozzá, majd reagált arra a felvetésre, hogy össze fog-e játszani a márkatársával annak érdekében, hogy elkapják Leclerc-t.

„Szerintem mindketten meg szeretnénk nyerni a futamot. Ez a célunk. Meg kell várnunk, hogy lássuk, miként alakul az időjárás, és ezen a pályán a stratégia is meghatározó faktort jelent. Sok minden van, ahol nyerhetsz vagy épp veszíthetsz, és nincs kétségem afelől, hogy a magunk módján mindketten megpróbáljuk megnyerni a versenyt. Valószínűleg eltérő taktikát kell követnünk, ez függ attól, milyen pozícióban leszünk a rajt után, és hogy milyen tempót diktálunk. Ha korábban állsz ki cserélni, akkor összejöhet az elévágás, de mindezért megfizethetsz az etap végén. Ha viszont később mész ki, akkor a pályán kell előznöd, szóval vannak érvek és ellenérvek.”