Az ETO a második félidőben megtörte a Vidi ellenállását a Mol Magyar Kupában

MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 2–0 (0–0)

Győr, ETO Park, 6218 néző. Vezette: Karakó

ETO FC: Petrás – Bíró B., Csinger, Boldor, Bánáti (Benbuali, 60.) – Vitális, Vingler (Tóth R., 43.) – Njie (Piscsur, 86.), Bumba (Krpics, 86.), Schön – Huszár M. (Stefulj, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Videoton: Kemenes – Simut (Kovács K., a szünetben), Kocsis, Köllő – Kovács B. (Ominger, 61.), Somogyi, Zsótér, Murka (Hesz, a szünetben) – Geiger, Bertók (Dékei, a szünetben) – Kovács P. (Bedi, 67.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Benbuali (64.), Köllő (90+1. perc – öngól)

ÖSSZEFOGLALÓ

A párosítás a Videoton tavalyi kiesése és keretének jelentős átalakulása miatt ugyan pillanatnyilag nem NB I-es, ám a Mol Magyar Kupa csütörtöki zárásának körítése mindenképp az volt Győrben. Mindkét szurkolótábor kitett magáért, sőt, olykor talán túl is lőttek a célon, nemegyszer ugrasztotta fel a székéről az avatatlanokat a fülsiketítő petárdák robbanása. Talán a nagy hangzavar miatt történhetett meg, hogy a szerdán 68 éves korában elhunyt, a Rába ETO színeiben 1979-ben Magyar Kupát, 1982-ben pedig bajnoki címet szerző, zöld-fehérben csaknem kétszáz mérkőzésen pályára lépő Pardavi Károlynak és az egykori játékos emlékének nem szenteltek gyászszünetet a mérkőzést megelőzően...

Pető Tamás vezetőedző látványosan az NB II-es kiesés elleni harcra tartalékolta a csapatát, alig-alig lehetett alapembereket felfedezni a Videoton kezdőcsapatában, számos fiatal kapott lehetőséget a felfokozott hangulatú rangadón. A fehérváriak 5–4–1-es felállásban védekeztek, s jól állták a sarat, igaz, elszántságukat Vingler László bánta, akit két kemény belépő után le kellett cserélni a szünet előtt. Az első félidő vége felé az egyre több petárda robbanása (a fehérváriak alatt, a pálya szélén dolgozó médiamunkásokhoz közel is landolt néhány) ellenére sem érezte Karakó Ferenc játékvezető, hogy félbe kellene szakítania az összecsapást.

Hármas cserével igyekezte felfrissíteni a szünet után csapatát Pető Tamás. Kemenes Botond első nagy bravúrját az 53. percben mutatta be (az első félidőben többnyire elkerülték a kaput a győri kísérletek), jobb oldali szöglet után Nfansu Njie fejelt, a kapus pedig a jobb sarokba tartó labdát, majd a kipattanót is ügyes ugrással védte. A fehérváriak erőfeszítéseik elismerésének tekinthetik, hogy a 60. percben két nagyágyút kellett pályára küldenie Borbély Balázsnak: Nadir Benbuali és Daniel Stefulj megmozdulásait kellett innentől hatástalanítaniuk. Ez már nem ment: az algériai támadó kikaparta a gesztenyét a tizenhatos előterében, és jobbal a jobb alsó sarokba lőtte a labdát a 64. percben. A Videoton fiatal játékosai nagy lelkesedéssel folytatták a játékot, és ha a rutinos futballisták játékba állítása a fehérváriak elismerése volt, akkor az is, hogy egyáltalán nem dőlhettek hátra a győriek, formás, gyors ellentámadásokkal okoztak azért zavart Samuel Petrás kapuja előtt. A 78. percben Nfansu Njie eldönthette volna a mérkőzést, de a kivetődő Kemenest találta el ziccerben.

Rendezte a sorait az ETO, a Vidi a lefújásig már nem igazán jutott el a hazai kapuig, s végül a megnyugtató második gólt is megszerezte szerencsés körülmények között. Ha visszafogott játékkal, de legyőzte egyik legnagyobb riválisát a győri csapat, és bejutott a Mol Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé, ahol a Kecskemét lesz az ellenfele. 2–0

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Kazincbarcika–Ferencváros

ETO FC–Kecskemét (NB II)

Honvéd (NB II)–DVTK

ZTE–Soroksár (NB II)