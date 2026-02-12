Csoportelsőként jutott tovább a BVSC és a Szolnok is a férfi vízilabda Eurokupában

A férfi vízilabda Eurokupa csoportkörének záró fordulója előtt a C-csoportban a Vuliagmeni 11, a BVSC tíz, míg a Panathinaikosz kilenc ponttal állt, a két görög együttes azonban csütörtökön magyar idő szerint már 14 órakor összecsapott egymással, a Panathinaikosz 14–12-re nyert a Vuliagmeni vendégeként. Így a Vasutas átmenetileg visszacsúszott harmadiknak, de egy rendes játékidőben aratott győzelemmel még a csoportelsőséget is kiharcolhatta. Ez előzetesen nem tűnhetett nagy vállalásnak, hiszen este 18.30-tól a Szőnyi úton fogadta az öt forduló után pont nélküli montenegrói Buducsnoszt Podgoricát – Varga Dániel csapata novemberben, a harmadik körben idegenben 18–8-ra nyert.

A mérkőzésen ez eleinte nem volt annyira egyszerű. Tátrai Dávid szépen küldte be a labdát a bal alsó sarokba, megszerezve a vezető gólt, Darko Brguljan centerből egyenlített. Csacsovszky Erik látszólag tisztán szerzett labdát középen, de ötméterest fújtak ellene – Korom Dániel azonban védte David Sztevovics kísérletét. Ezután Bundschuh Erik ellen is fújtak egy büntetőt, Brguljan ezt már értékesítette, pedig Korom jól érezte a bal alsót. Szintén Brguljan, miután labdát kapott, kívülről ellőtte ütemtelenül, meglepve az egyébként többször szépen védő magyar kapust, így már a vendégek vezettek, míg a hazai támadások többször kontra faulttal végződtek. Szeghalmi Zsombor ívelt előre a kapu előterébe Tátrainak, ő középre tette Batizi Benedeknek, aki bevágta az egyenlítő gólt, majd Tátrai már a harmadik gólját szerezve újra a bal alsóba küldte (4–3).

A második negyed elején Petar Vujosevics, majd Ekler Zsombor találata után Brguljan egy kapáslövéssel megint egyenlített, a felvonás közepére azonban elfáradtak a montenegróiak támadásban. Egymást érték a BVSC-gólok, Csacsovszky Erik remek ejtésgóljával először vezetett kettővel a hazai együttes, Simon Balázs a félidő előtt olyan erővel bombázott éles szögből rosszkézről, hogy elsuhant a kapus Dragan Kolesko kezei között (8–5).

A második félidő elején jött egy újabb Buducsnoszt-büntető, ezúttal Ekler Zsombor ellen ítéltek, Korom azonban Marko Boskovicsnak is hárított, kivédve a második büntetőt. Batizi és Tátrai is eljutott a negyedik góljáig a harmadik negyedben – a vendégek több mint 11 perc után, a BVSC 8–0-s sorozatát követően találtak be ismét. A zuglóiak végül meg sem álltak húszig, 11 gólos sikert arattak, és elsőként végeztek a C-csoportban.

A Szolnok óriásit játszott a spanyol Barcelona vendégeként, és odaért a B-csoport élére. Hangay Zoltán csapata remek védekezéssel kezdett, jöttek a blokkok és Józsa Ottó védései, a félidőre 6–4-es vezettek a vendégek. Sőt, 22 percnyi játék után még mindig csupán négy kapott gólnál jártak, miközben egy 4–0-s sorozattal elhúztak 10–4-re, Józsa ötméterest is védett. A Barcelona elkezdett zárkózni, a negyedik negyed közepén kétszer is feljött két gólra, de két és fél perccel a vége előtt egy blokkolt spanyol támadás után Szabó II Bence hatalmas bombagóllal jelentkezett 6 méterről. Újra megjött a szolnoki lövőkedv, egy labdaszerzés után még Józsa is szerzett egy egész pályás gólt, a vendégcsapat 16–12-re nyert, és visszavágott a hazai 14–10-es vereségért, amelyet novemberben, a csoportkör harmadik fordulójában szenvedett el.

Csoportelsőként mindkét csapat a Bajnokok Ligájából utolsóként kieső együttessel kerül össze az Eurokupa nyolcaddöntőjében. A sorsolást hétfőn tartják.

VÍZILABDA

EUROKUPA, FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

C-CSOPORT

BVSC-MANNA ABC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 20–9 (4–3, 4–2, 6–1, 6–3)

G: Batizi, Tátrai D. 4-4, Susiasvili 3, Csacsovszky E., Divják 2-2, Bundschuh, Ekler Zs. Mészáros M., Simon B., Szeghalmi, ill. Darko Brguljan 5, Adeisvili 3, Vujosevics

Vuliagmeni (görög)–Panathinaikosz (görög) 12–14

A végeredmény: 1. BVSC 13 pont, 2. Panathinaikosz 12, 3. Vuliagmeni 11, 4. Buducsnoszt 0

Az első két helyezett továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

B-CSOPORT

CN Barcelona (spanyol)–Szolnoki Dózsa 12–16 (2–2, 2–4, 3–5, 5–5)

G: Vatanabe, Paul Garcia, Andrade Matamoros, Daura Gómez 2-2, Angelescu, Prat, Ramon Sesien, Goma, ill. Szabó B. 5, Zerinváry 4, Kakstedter, Krasznai 2-2, Józsa, Simon D., Vámosi

Dinamo Bucuresti (román)–Trieste (olasz) 15–16 (2–4, 5–4, 6–4, 2–4)

A végeredmény: 1. Szolnok 15 pont, 2. Barcelona 12, 3. Trieste 9, 4. Dinamo Bucuresti 0

Az első két helyezett továbbjutott a nyolcaddöntőbe.