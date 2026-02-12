Nemzeti Sportrádió

Férfi röpi KeL: az éllovas legyőzésével zárta az alapszakaszt a MÁV Előre

2026.02.12. 20:18
Fotó: Földi Imre
Címkék
MEVZA férfi röplabda Közép-európai Liga férfi röplabda KEL
A MÁV Előre szetthátrányból fordítva legyőzte az eddig veretlen éllovas osztrák Zadruga Aich/Dobot a férfi röplabda Közép-európai Liga alapszakaszának csütörtöki, utolsó mérkőzésén.

A MÁV Előre 3 győzelemmel és 2 vereséggel, már biztos négyes döntősként várta a találkozót. Az első szettet még az osztrák alakulat nyerte, a következő három játszma viszont a székesfehérváriaké lett.

Pesti Marcell 23, Ivan Zvicer 20 ponttal járult hozzá a hazai sikerhez.

A négyes döntő időpontját és helyszínét később jelölik ki.

RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
MÁV Előre Foxconn–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák) 3:1 (–21, 21, 18, 22)

 

