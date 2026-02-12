Férfi röpi KeL: az éllovas legyőzésével zárta az alapszakaszt a MÁV Előre

A MÁV Előre 3 győzelemmel és 2 vereséggel, már biztos négyes döntősként várta a találkozót. Az első szettet még az osztrák alakulat nyerte, a következő három játszma viszont a székesfehérváriaké lett.

Pesti Marcell 23, Ivan Zvicer 20 ponttal járult hozzá a hazai sikerhez.

A négyes döntő időpontját és helyszínét később jelölik ki.

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz

MÁV Előre Foxconn–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák) 3:1 (–21, 21, 18, 22)