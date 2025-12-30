Ez volt 2025 (na jó, majdnem) – Csurka Gergely publicisztikája

Azonnali vizsgálatot indított a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, mivel november közepén egy körülbelül 12 órás időintervallumban egyetlen friss hír vagy utalás sem jelent meg Szoboszlai Dominikról az NMHH látókörébe tartozó médiumok oldalain. A médiahatóság közleményében leszögezte, nem megengedhető különösen az internetes oldalak esetében, hogy ennyi időn keresztül sem a Liverpoolban játszó magyar futballistáról, sem a feleségéről, sem a kislányáról, sem a posztját keresgélő Arne Slotról, sem az édesapjáról, sem a hozzá készülő helyi villanyszerelőről nem jelent meg érdemi információ. „Még olyan címeket sem találtunk, hogy Szoboszlai csapattársa nem cukorral issza a kávét, holott a clickbait korszakában ennyi minimum elvárható lenne a tisztességes honlapoktól” – áll a médiahatóság közleményében.

Kétségbeesett felhívást tett közzé közösségi médiás oldalain a Fővárosi Állat- és Növénykert, miután több szurkolói csoport nyíltan szervezkedni kezdett az állatkert területén található papagájház lerohanására. A feldühödött magyar ultrák az írek elleni, drámai körülmények között elveszített vb-selejtezőt követően kívántak elégtételt venni a madarakon, miután az a hír terjedt el Budapesten, hogy a papagájok vad ricsajozásba kezdtek körülbelül akkor, amikor Troy Parrott megszerezte az ír továbbjutást jelentő harmadik gólt. „Bár kézenfekvő lenne rokonságot találni Parrott és a papagájok között, még a névrokonság is igen távoli – igyekezett hűteni a kedélyeket Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője. – Mi az állatkertben ugyanolyan elkeseredettek vagyunk, mint a szurkolók, ez még a zsiráfjainkon is lemérhető, és kérem, higgyék el, a gólnál támadt ricsajozás városi legenda. Csak azért nem mondom, hogy kacsa, mert papagájokról van szó.”

Ismét úszóedzésen vesz részt Milák Kristóf. A hír akkora hullámokat vetett, hogy végül az is eldőlt: az M4 Sport élőben közvetíti a rendkívüli eseményt a Duna Arénából. Székely Dávid csatornaigazgató jelezte, bár a tréning idősávjában a Formula–1 hétvégi futamának első időmérőjét kellene adniuk, végül sikerült megállapodniuk a jogtulajdonos Liberty Mediával, hogy kivételesen az autóverseny kerül a Duna World (M4 Sport+) csatornára, így a kétszeres olimpiai bajnok körülbelül másfél órásra tervezett edzésének egyetlen pillanatáról sem maradnak le a nézők. „Ráadásul az egész világon, kódolatlanul sugározzuk” – tette hozzá Székely Dávid. A foglalkozás egyébként a helyszínen is megtekinthető, jegyek az eventim.hu oldalán kaphatók 3000 forintos egységáron, diákok és nyugdíjasok ezer forintért vehetnek belépőt.

Egy szórakozott pontozóbíró miatt kellett magyarázkodnia az egyébként parádésan sikerült budapesti U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon Kovács Istvánnak, a magyar szövetség elnökének. Az egyik magyar öklöző mérkőzés nélkül jutott tovább a harmadik fordulóban, a hivatalos jegyzőkönyvben azonban az volt olvasható, hogy „kiütéssel nyert.” Mint Kovács István utóbb elárulta, vicces kedvű kollégája azután rögzítette ezt a rendszerben, hogy kiderült, a bokszoló azerbajdzsáni ellenfele bárányhimlős lett, ezért nem tudott kiállni a mérkőzésre.

„Ki fizeti a Révészt?” címmel indult előadás-sorozat Kisvárdán annak kapcsán, hogy Révész Attila jubileumi huszonötödik alkalommal ült vissza a kispadra, miután sportigazgatóként újfent nem sikerült megtalálnia a közös hangot az aktuális vezetőedzővel. Az előadásokon a klub azon vezetői, akiknek a pozícióját egyelőre nem Révész tölti be, igyekeznek elmagyarázni a hallgatóságnak, milyen anyagi előnyökkel jár az, hogy a sportigazgató egy fizetésért csinálja tizennégy ember munkáját.

Több fiatal, magát sportújságírónak valló klaviatúrázó petícióban követelte a Magyar Sportújságírók Szövetségétől, hogy a Liverpool FC-t is vegyék fel arra a listára, amelyen az Év csapatára lehet szavazni a hagyományos, esztendőt záró voksoláson. „Ha Szoboszlaira is szavazhatunk, a Liverpoolra is akarunk, van annyi magyar a csapatban, mint a BL-győztes Győri ETO-ban” – áll az irományban. Az MSÚSZ reakciójában jelezte, hogy egyelőre a Magyarországon működő klubokat preferálják a tízes lista összeállításánál, de a jövőben megfontolják a kör bővítését, ha például Szoboszlai és Kerkez mellett a fiatal kapus, Pécsi Ármin is szóhoz jutna, könnyebb szívvel adnának zöld utat az LFC-nek.

Puskás-díjat kapott Szottyadt Géza vágpörkölti balhátvéd, miután látványos, kis híján lábtöréssel végződő becsúszó szereléssel a taccsvonalon túlra tette a helyi rivális, nagyonaljai együttes csatárát, Szegény Patrikot a megye kettes rangadó 62. percében. Bár a szabálytalanság miatt kiállították a balbekket, a helyi közösség nem kívánta elismerés nélkül hagyni az ősi rivális elleni bátor belemenést.

„Így kell levadászni a söpredéket” – emelte ki méltató beszédében a vágpörkölti községházán rendezett díjátadón Hetyke Arnold polgármester, aki a dicsteljes megmozdulásért egy díszes lőfegyvert adott át az előző esti vad ünneplés után még kissé másnapos Szottyadtnak, emlékeztetve arra, hogy a nagyonaljaiak nagyon hasonló módszerekkel játszottak a két csapat előző összecsapásán, ráadásul még a szövetkezettől kölcsönkért traktort sem szolgáltatták vissza a megbeszélt időpontban. „Ez a díj, ez a puska emlékeztessen mindenkit arra, hogy legközelebb is csőre töltve várjuk őket” – fejezte be köszöntését az elöljáró.

Fegyelmi eljárás indítását fontolgatja a Magyar Országos Korcsolyázószövetség, miután a műkorcsolyázók országos bajnokságán Szentpáli Adél Csajkovszkij: Diótörő című balettjének zenéjére mutatta be programját. A szövetségen belül többen inszinuációnak tartják, hogy a mezőny egyetlen, Magyarországon született korcsolyázója épp orosz zenét választott kűrjéhez, amivel alighanem provokálni kívánta a másik huszonkét, honosított honfitársát.

Előre megfontolt szándékkal elkövetett, különösen nagy vagyoni előnyt okozó góllövésért követelnek vizsgálatot a rivális klubok Varga Barnabás és társai ellen, miután az ebből adódó újabb és újabb győzelmek anyagilag rendkívüli mértékben gyarapítják az FTC-t. „Nemhogy a főtáblára jutnak újfent, de még nyernek is. Mi ez, ha nem versenyhátrány nekünk, szerencsétlen pénznyelőknek?” – dohogott az egyik, neve lehető legmélyebb elhallgatását kérő aláíró.

Az idei szezonban életbe léptetett fiatalszabály kapcsán tapasztalt elégedetlenségre reagálva „Öregszabály” bevezetésére készül a Magyar Labdarúgó-szövetség. Az MLSZ a most készülő csomagról annyit árult el, hogy a stadionok látogatottságának növelése érdekében a klubokat már visszavonult, jó nevű futballisták reaktiválásra kívánja biztatni, és ezt előre meghatározott szempontrendszer alapján honorálná. Minél idősebb és minél több válogatottsággal bír az ismét pályára lépő idős játékos, annál nagyobb díjazás illeti a szerepeltetését erőltető klubot. „Szalai Ádám sem lenne rossz biznisz, de ha mondjuk valaki Détári Lajoshoz vagy Király Gáborhoz nyúlna, az kiemelt anyagi előnyökkel járhat” – jelentette ki az MLSZ szóvivője, aki egy kérdésre válaszolva közölte, hogy Bognár György esetleges paksi pályára lépésénél nem kellene különleges szorzót használni amiatt, mert ő az együttes vezetőedzője. „A tervezet kizárólag abban az esetben kínál extra juttatást, ha a mérkőzésen pályára lépő idős labdarúgó valójában lépni is alig bír és bottal, mankóval vagy tolószékkel közlekedik” – mutatott rá egy lényegi elemre az MLSZ, ugyanakkor óva int attól, hogy öregecske külföldi világsztárokkal próbálkozzanak a csapatok: a cél egyértelműen a magyar legendapercek növelése.

Kisebb diplomáciai bonyodalmat kellett elsimítania a Magyar Atlétikai Szövetségnek a Dubaiban rendezett U18-as mezeifutó-világbajnokságot követően. Az Emírségek nagykövetsége ugyanis rosszallását fejezte ki az egyik magyar résztvevő Instagram-posztja miatt, de végül elfogadta a MASZ-bocsánatkérését annak kapcsán, hogy Zerge Gergő az 57 fokban rendezett viadalon, a célba érést követően egy lilában és vörösben úszó arcot ábrázoló, feltehetően szelfijeként rögzített fotót tett közzé Insta-oldalán ezzel a rövid szöveggel: „Egybesült Arab Emírségek.”

