NL-ellenfélnéző: jön Rebrov és Kvarachelia is, na meg egy ismerős arc a Liverpoolból

UKRAJNA

Még a világbajnokságra is kijuthatnak az ukránok

Szerhij Rebrov az ukrán válogatott szövetségi kapitányaként térhet vissza Magyarországra, ami már önmagában pikánssá teszi a két együttes csatáját. Az 51 éves edző 2023 nyara óta irányítja a csapatot, amelyben több, nemzetközi szinten tapasztalt futballista szerepel. Bár nincs Andrij Sevcsenko-kaliberű klasszisuk az ukránoknak, a PSG-ben futballozó Ilja Zabarnijra, a Manchester Cityt és az Arsenalt is megjáró, jelenleg az Ajaxban játszó Olekszandr Zincsenkóra, a Romában légióskodó Artem Dovbikra vagy a Gironát erősítő Viktor Cihankovra érdemes figyelni.

Az is a csapat erejét jelzi, hogy bár a B-ligában szerepel, még van esélye kijutni a világbajnokságra, igaz, nem lesz egyszerű feladata. Előbb Svédországot kell legyőznie Valenciában, majd a Lengyelország–Albánia mérkőzés továbbjutóját kellene megvernie. A 2024-es Európa-bajnokságon a magyar válogatotthoz hasonlóan a csoportkörben esett ki Ukrajna. A Nemzetek Ligájában sorozatban a harmadik kiírást kezdi a B-ligában, az előző két alkalommal a második helyen zárt, a 2022–2023-as kiírásban Skócia, a 2024–2025-ösben Csehország előzte meg.

„Mind a három ellenfelünk erős – nyilatkozta Szerhij Rebrov, Ukrajna szövetségi kapitánya, az FTC korábbi vezetőedzője a sport.ua oldalon. – A legnagyobb kihívás? Nem is tudom... Nem igazán akartam Magyarországgal összecsapni, de játszunk egymással, nagyon fontos mérkőzés lesz. Magyarország nem idegen ország számomra, de fogalmam sincs, hogyan fogadnak majd ott minket.”

GRÚZIA

Hvicsa Kvarachelia (is) garancia a parádés megmozdulásokra

Sokan emlékeznek Grúzia fantasztikus teljesítményére a 2024-es Európa-bajnokságon. Akkor a törökök elleni vereség után döntetlent játszott Csehországgal, majd legyőzte Portugáliát, és négy ponttal továbbjutott a nyolcaddöntőbe, amelyben a későbbi győztes Spanyolország kiejtette. Élvezetes támadófutballt játszott, bár ezt a jó formát nem tudta átmenteni az Eb után kezdődő NL-re (a B-ligában Csehország és Ukrajna mögött a harmadik helyen végzett), de a rájátszásban, Örményország ellen megőrizte helyét. Aztán a vb-selejtezők sem sikerültek jól, Spanyolország és Törökország mögött harmadik lett, ugyanúgy három pontot szerzett, mint az utolsó Bulgária. A válogatott szövetségi kapitánya az 58-szoros francia válogatott Willy Sagnol, aki játékosként vb-ezüstöt nyert.

„Ahol az egyik oldalon Szoboszlai Dominik, a másikon pedig Hvicsa Kvarachelia játszik, ott biztosan látunk parádés megmozdulásokat – mondta lapunknak Laha Odiladze, Magyarországon élő grúz játékosügynök. – Mindkét válogatottban vannak topbajnokságokban futballozó kiváló játékosok. Ami a grúzokat illeti, a védelemben idősebb labdarúgók szerepelnek, éppen generációváltás zajlik, és egyre jobbak a fiatalok. A PSG-ben kulcsemberré váló Kvarachelián kívül ott van Georgi Mikautadze, aki sok gólt szerez a Villarrealban, de a magyaroknál is vannak ragyogó játékosok, mint például Tóth Alex, aki most már a PL-ben pallérozódik. Élvezetes meccseket várok, mindkét csapatnak nehéz feladata lesz, szorítok nekik, győzzön a jobb!”

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Ismerős arc a Liverpoolból

Magyarországhoz hasonlóan Észak-Írország is 1986-ban szerepelt legutóbb világbajnokságon, ugyanakkor Marco Rossi szövetségi kapitány együttesével ellentétben az utóbbi két Európa-bajnokságra sem jutott ki. Verhető válogatott, még ha legjobb labdarúgói Angliában futballoznak is – igaz, többen alacsonyabb ligában. Ugyanakkor nyilván kellemetlen stílusú ellenfél, hasonlóan az írekhez, akikkel, ugye meggyűlt a mieink baja a vb-selejtezők során. Az északírek kirakatembere egyértelműen Conor Bradley, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli klubtársa.

Az ukránokhoz hasonlóan Észak-Írország is vb-pótselejtezős, jóllehet szerény eséllyel várja az olaszok elleni csatát, ráadásul bravúros továbbjutás esetén még a Bosznia-Hercegovina–Wales meccs győztesén is túl kellene jutnia. Az előző NL-kiírásban a C-ligában játszottak az északírek, meglepő lenne, ha innen feljutnának az A-ba.