Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Kálmán Bálint másodszor is junior Európa-bajnok lett

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.02.12. 18:53
null
Címkék
Kálmán Bálint utánpótlás Sportlövészet Utánpótlássport.hu
Kálmán Bálint a 2024-es győri diadala után Burgaszban is megnyerte a junior légpuskások Európa-bajnokságát.

Mint arról beszámoltunk, csütörtökön a bulgáriai Burgaszban zajló 10 méteres junior sportlövő Európa-bajnokság légpuskásai között aranyérmet szerzett a 20 éves Kálmán Bálint, aki ezzel

a 2024-es győri légfegyveres junior Eb megnyerése után másodszor állhatott fel az olimpiai versenyszámban a kontinensviadal dobogójának legmagasabb fokára.

A ZTE Lövész Klubban Somogyi Péter által felkészített kiválóság a burgaszi Eb alapversenyében 629.4-es kört ért el, amellyel az ötödik helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe.

Kálmán Bálint remek teljesítménnyel lett másodszor is junior Európa-bajnok Forrás: ESC

A fináléban a 12. lövés után még a negyedik pozícióban foglalt helyet, amikor két 10.7-es lövést követően az élre állt. Aztán az utolsó négy lövése is fantasztikusan sikerült (10.8,10.6 és 10.8,10.7), és 251.1 körrel megérdemelten szerzett aranyérmet a második német Benedikt Ascher (249.5) és a harmadik ukrán Kirilo Buhajcev (228.8) előtt.

Még nagyon friss az élmény, rendkívül fáradt vagyok, de nagyon örülök az Eb-győzelemnek – mondta honlapunknak Kálmán Bálint. – Az utóbbi időben nagyon jól ment a lövés, és bizakodva vártam az Európa-bajnokságot, de a múlt héten akadt egy kis technikai problémán, amely miatt erősen megkérdőjeleződött bennem, hogy elérhetek-e komolyabb eredményt. Szerencsére, a verseny előtti szabadedzésen nagyjából sikerült helyretenni a dolgokat, és teljesítettem az elsődleges célom, a döntőbe jutást. Egyébként

A döntőben természetesen erős ellenfeleim voltak, köztük a nemzetközi versenyekre visszatérő oroszok is, de végig bíztam magamban. A vízválasztó az volt, amikor közel kerültem a negyedik helyet érő kieséshez, de sikerült bennmaradnom, és már biztos érmesként felszabadultabban lőhettem. A végén nagyon szép lövések jöttek, így megnyertem az Eb-t.”

Kálmán Bálint az Eb-dobogó tetején Forrás: ESC

Kálmán Bálint szerint segített neki az Eb-fináléban, hogy korábban már átélt hasonló, kiélezett szituációt.

Az mindenképpen pozitív hatással van a versenyzőre, ha tudja, korábban már jól teljesített ebben a szituációban, és ha egyszer képes volt megcsinálni, akkor újból sikerülhet. Másik oldalról viszont ott van az a tényező is, hogy pont a korábbi eredmény miatt elvárja magától a jó szereplést, de ezt a terhet el kell bírni. Ez a győzelem szépen keretbe foglalja a juniorok közötti légpuskás pályafutásom, hiszen első- és utolsóévesként is Eb-t nyertem ebben a korosztályban, tavaly pedig csak egy tizeddel maradtam le a döntőről.

Még Burgaszban indulok a solo, valamint a trio versenyszámban is, és továbbra is igyekszem jól teljesíteni.”

(Kiemelt képünkön: Kálmán Bálint Forrás: ESC)

Kálmán Bálint utánpótlás Sportlövészet Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: Nagy Ágoston megérett a nagyobb feladatokra

Utánpótlássport
3 órája

Sportlövészet: Kálmán Bálint junior Európa-bajnok Burgaszban

Utánpótlássport
6 órája

Öttusa: bajnokok műhelye – három KSI-s leány az év versenyzői között

Utánpótlássport
12 órája

Sportlövészet: junior Eb-bronzérmes a légpisztolyos fiúcsapat

Utánpótlássport
Tegnap, 18:50

Short track: Amschl Kira egyedüli európaiként dobogón a junior-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:07

Jégkorong: célegyenesben az U18-as válogatott vb-felkészülése

Utánpótlássport
2026.02.10. 18:55

Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 21. fordulójában

Utánpótlássport
2026.02.10. 08:58

A jövő sztárjai: Gedra Botond és Juhász Zsolt

Utánpótlássport
2026.02.09. 08:58
Ezek is érdekelhetik