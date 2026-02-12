Sportlövészet: Kálmán Bálint másodszor is junior Európa-bajnok lett

Mint arról beszámoltunk, csütörtökön a bulgáriai Burgaszban zajló 10 méteres junior sportlövő Európa-bajnokság légpuskásai között aranyérmet szerzett a 20 éves Kálmán Bálint, aki ezzel

a 2024-es győri légfegyveres junior Eb megnyerése után másodszor állhatott fel az olimpiai versenyszámban a kontinensviadal dobogójának legmagasabb fokára.

A ZTE Lövész Klubban Somogyi Péter által felkészített kiválóság a burgaszi Eb alapversenyében 629.4-es kört ért el, amellyel az ötödik helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe.

Kálmán Bálint remek teljesítménnyel lett másodszor is junior Európa-bajnok Forrás: ESC

A fináléban a 12. lövés után még a negyedik pozícióban foglalt helyet, amikor két 10.7-es lövést követően az élre állt. Aztán az utolsó négy lövése is fantasztikusan sikerült (10.8,10.6 és 10.8,10.7), és 251.1 körrel megérdemelten szerzett aranyérmet a második német Benedikt Ascher (249.5) és a harmadik ukrán Kirilo Buhajcev (228.8) előtt.

„Még nagyon friss az élmény, rendkívül fáradt vagyok, de nagyon örülök az Eb-győzelemnek – mondta honlapunknak Kálmán Bálint. – Az utóbbi időben nagyon jól ment a lövés, és bizakodva vártam az Európa-bajnokságot, de a múlt héten akadt egy kis technikai problémán, amely miatt erősen megkérdőjeleződött bennem, hogy elérhetek-e komolyabb eredményt. Szerencsére, a verseny előtti szabadedzésen nagyjából sikerült helyretenni a dolgokat, és teljesítettem az elsődleges célom, a döntőbe jutást. Egyébként

az alapverseny színvonala magasabb volt, mint két éve Győrben, mert azzal az eredménnyel, amellyel akkor második helyen kerültem döntőbe, most esélyem sem lett volna bejutni a legjobb nyolcba.

A döntőben természetesen erős ellenfeleim voltak, köztük a nemzetközi versenyekre visszatérő oroszok is, de végig bíztam magamban. A vízválasztó az volt, amikor közel kerültem a negyedik helyet érő kieséshez, de sikerült bennmaradnom, és már biztos érmesként felszabadultabban lőhettem. A végén nagyon szép lövések jöttek, így megnyertem az Eb-t.”

Kálmán Bálint az Eb-dobogó tetején Forrás: ESC

Kálmán Bálint szerint segített neki az Eb-fináléban, hogy korábban már átélt hasonló, kiélezett szituációt.

„Az mindenképpen pozitív hatással van a versenyzőre, ha tudja, korábban már jól teljesített ebben a szituációban, és ha egyszer képes volt megcsinálni, akkor újból sikerülhet. Másik oldalról viszont ott van az a tényező is, hogy pont a korábbi eredmény miatt elvárja magától a jó szereplést, de ezt a terhet el kell bírni. Ez a győzelem szépen keretbe foglalja a juniorok közötti légpuskás pályafutásom, hiszen első- és utolsóévesként is Eb-t nyertem ebben a korosztályban, tavaly pedig csak egy tizeddel maradtam le a döntőről.

Ez az olimpiai versenyszámban elért siker visszajelzés arról, hogy az elmúlt évek munkája nem volt hiábavaló.

Még Burgaszban indulok a solo, valamint a trio versenyszámban is, és továbbra is igyekszem jól teljesíteni.”

(Kiemelt képünkön: Kálmán Bálint Forrás: ESC)