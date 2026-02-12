Női röplabda MK: elődöntős a címvédő Vasas Óbuda

A címvédő Vasas Óbuda kettős győzelemmel jutott tovább a Szent Benedek RA ellen a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjéből.
A fővárosiak a Balatonfüreden három játszmában megnyert első mérkőzés után a párharc csütörtöki, hazai visszavágóján 3:1-re győztek. Ellenfelük a Nyíregyháza lesz az elődöntőben.
A másik ágon a Békéscsaba a Kaposvárral vagy a Vasas SC-vel találkozik. Utóbbi párharc első meccsét a somogyiak nyerték ?0-ra, a visszavágóra március 1-jén kerül sor.
A négyes döntőnek március 20-21-én a Dr. Koltai Jenő Sportközpont ad otthont.
RÖPLABDA
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
Vasas Óbuda–Szent Benedek RA 3:1 (15, 11, –20, 16)
