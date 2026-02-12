A németek nyerték a váltót szánkóban, Arlt és Wendl már hétszeres olimpiai bajnok

Wendl és Arlt így már hétszeres olimpiai bajnok, amivel a sportág legeredményesebb versenyzői lettek az ötkarikás játékokon, megelőzve Natalie Geisenbergert. Julia Taubitz az egyes után a második aranyérmét szerezte meg, csakúgy, mint a férfi egyesben diadalmaskodó Max Langenhan.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SZÁNKÓ

Csapat, váltó

1. Németország (Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina) 3:41.672

2. Ausztria +0.542

3. Olaszország +0.849

4. Lettország +1.077

5. Egyesült Államok +1.104

6. Ukrajna +4.502

A nap többi eseményéről ide kattintva tájékozódhat.