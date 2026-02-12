A németek nyerték a váltót szánkóban, Arlt és Wendl már hétszeres olimpiai bajnok
Németország nyerte meg a szánkósok csapatváltóját a milánói-cortinai téli olimpián. A Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina összeállítású csapat több mint fél másodpercet vert a másodikként végző osztrákokra.
Wendl és Arlt így már hétszeres olimpiai bajnok, amivel a sportág legeredményesebb versenyzői lettek az ötkarikás játékokon, megelőzve Natalie Geisenbergert. Julia Taubitz az egyes után a második aranyérmét szerezte meg, csakúgy, mint a férfi egyesben diadalmaskodó Max Langenhan.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
SZÁNKÓ
Csapat, váltó
1. Németország (Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina) 3:41.672
2. Ausztria +0.542
3. Olaszország +0.849
4. Lettország +1.077
5. Egyesült Államok +1.104
6. Ukrajna +4.502
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik