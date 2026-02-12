Szigetországi és szomszédos ország válogatottjával is összecsap a magyar csapat az NL-ben

A turisták számára érdekességeket tartogató környéken, Brüsszel egyik külső negyedében rendezték meg a Nemzetek Ligája 2026–2027-es idényének sorsolását: a városrész metróállomásától jobbra az 1958-as világkiállítás fő attrakciójának szánt, 102 méter magas Atomium emlékmű uralta a látképet, balra pedig a Heysel Stadion emlékeztetett a futballtörténelem egyik legsötétebb fejezetére. A létesítményhez kötődik az 1985. május 29-én rendezett Juventus–Liverpool BEK-döntő tragédiája, amely szurkolói rendbontás következtében 39 ember életét követelte. A napjainkban már Baldvin király Stadion, vagy ahogy a helyiek hívják, Koning Boudewijnstadion mögött található óriási kiállítótér csütörtökön azonban nem a belvárosból kiszakadni vágyó kíváncsiskodókat, hanem az európai futball legfontosabb szereplőit fogadta.

Délelőtt itt tartotta az Európai Labdarúgó-szövetség éves rendes közgyűlését, amelyen számos sportvezető vett részt – köztük Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, aki az UEFA kincstárnokaként, illetve a szervezet végrehajtó bizottsága tagjaként is jelen volt –, hogy a sportág jövőjét érintő kérdésekről egyeztessenek. A testület mozgalmas napot zárt: többek között módosította az alapszabályt, elfogadta és nyilvánosságra hozta a 2024–2025-ös időszak pénzügyi jelentését és kimutatásait, szintúgy nyilvánosságra hozta és elfogadta a 2026–2027-es pénzügyi időszak költségvetését, bemutatta a 2030-ra előirányozott fenntarthatósági stratégia frissített változatát. Emellett új díjat is alapított: a naptári év végén az UEFA Játékvezető Bizottsága a férfiaknál és a nőknél is öttagú listát állít össze, amelyből a tagszövetségek képviselőinek szavazatai alapján megválasztják az év játékvezetőjét. Utóbbi kezdeményezéssel az UEFA azt szeretné elérni, hogy növekedjen a játékvezetői feladat presztízse, a fiatalok közül többen válasszák ezt a foglalkozást, és az ötletgazdák szerint a fair playt is elősegítené, ha a labdarúgáson belül nagyobb lenne a bírók elismertsége.

Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin ellenzi a hazai bajnokik külföldi megrendezését Az UEFA éves, rendes közgyűlésén természetesen Aleksander Ceferin elnök is felszólalt. A szervezet immár harmadik ciklusában vezető szlovén sportdiplomata nem tett olyan horderejű bejelentést, mint a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája-sorsolást megelőző közgyűlés után (ekkor hozta nyilvánosságra, hogy mandátuma 2027-es lejárta után nem pályázik a posztra), ám ezúttal is akadt a mondandójának olyan része, amelyet felkapott a nemzetközi sportsajtó. Beszédében hangsúlyozta, hogy az európai ligáknak nem szabad kockáztatniuk, hogy rövid távú célok érdekében aláássák szurkolóik bizalmát. Azt tanácsolta a kluboknak, ne cseréljék el a gyökereiket a profitra: „A hazai bajnokságok az erejüket a területükből, a hagyományaikból és a mérkőzésre járó szurkolóikból merítik. A hazai bajnokik exportálása rövid távú érdekeket szolgálhat, de gyengíti a kapcsolatokat és kikezdi a lojalitást. Az UEFA csak ebben az idényben több mint 400 millió eurót oszt szét azon klubok között, akik nem szerepelnek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Létezne ez olyan rendszerben, amelyet csak a profit vezérel? Biztos vagyok benne, hogy a válasz egyértelmű.”

Ennél azonban fontosabb volt, milyen összetételű csoportban szerepel majd Magyarország a Nemzetek Ligája B-ligájában, ahová a 2020–2021-es kiírást követően kapott ismét besorolást. A Marco Rossi szövetségi kapitány vezette nemzeti csapat csaknem hat évvel ezelőtt nagyszerűen vette az akadályt, Oroszországot, Szerbiát és Törökországot megelőzve, 11 ponttal zárt a csoportja élén, ezzel megváltotta jegyét a legjobbak közé. Az elitben két kiírást töltött – feledhetetlen emlék marad, hogy a csapat a 2022–2023-as idényben Angliát és Németországot maga mögé utasítva végzett másodikként az úgynevezett halálcsoportban, és csupán az utolsó meccsen dőlt el, hogy Olaszország mögött a második helyen végzett –, ám a legutóbbi kiírásban Németország és Hollandia mögött harmadikként pótselejtezőre kényszerült, amelyen 6–1-es összesítéssel alulmaradt Törökországgal szemben.

Magyarország az A-divízióból alászállva a B-liga első kalapjában kapott helyet – ezzel eldőlt, hogy nem kerülhetett össze Skóciával, Lengyelországgal és Izraellel. Miután a D- és a C-liga sorsolásával végeztek, jöhetett a számunkra legérdekesebb része a golyóbishúzásnak, amiben a világ- és Európa-bajnok, valamint Bajnokok Ligája-győztes, Patrick Vieira segédkezett. A korábbi kiváló francia középpályás a 2. csoportba húzta a mieinket, a második kalapból Ukrajnát, a harmadikból Grúziát, míg a negyedikből Észak-Írországot sorsolta ellenfélnek.

NEMZETEK LIGÁJA 2026–2027

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-LIGA

A1-CSOPORT: Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország

A2-CSOPORT: Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország

A3-CSOPORT: Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország

A4-CSOPORT: Portugália, Dánia, Norvégia, Wales

B-LIGA

B1-CSOPORT: Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia

B2-CSOPORT: MAGYARORSZÁG, Ukrajna, Grúzia, Észak-Írország

B3-CSOPORT: Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó

B4-CSOPORT: Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország

C-LIGA

C1-CSOPORT: Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino

C2-CSOPORT: Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár–Lettország párharc győztese

C3-CSOPORT: Kazahsztán, Szlovákia, Feröer, Moldova

C4-CSOPORT: Izland, Bulgária, Észtország, Málta–Luxemburg párharc győztese

D-LIGA

D1-CSOPORT: Gibraltár–Lettország párharc vesztese, Málta–Luxemburg párharc vesztese, Andorra

D2-CSOPORT: Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein

A JÁTÉKNAPOK

CSOPORTKÖR

1. forduló: 2026. szeptember 24–26.

2. forduló: 2026. szeptember 27–29.

3. forduló: 2026. szeptember 30–október 3.

4. forduló: 2026. október 4–6.

5. forduló: 2026. november 12–14.

6. forduló: 2026. november 15–17.

A pontos menetrendet, a találkozók időpontját az UEFA péntek délelőtt hozza nyilvánosságra.

RÁJÁTSZÁS

A-liga-negyeddöntő, A/B- és B/C-liga-osztályozó: 2027. március 25–27. és 28–30.

Négyes döntő: 2027. június 9–10 és 13.

C/D-liga-osztályozó: 2028. március 23–25. és 26–28.