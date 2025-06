Per Johansson: Szeretnék új dinasztiát építeni Győrben

– Azt szokták mondani, hogy egy címet nehezebb megvédeni, mint megszerezni. Önöknek sikerült. Mi a titok?

– Nem tudom, mi a titok – válaszolta a Győri ETO-t újabb BL-győzelemre vezető Per Johansson a hivatalos sajtótájékoztatón. – Negyedszer lehettem itt a négyes döntőben, több játékosom ennél már többször szerepelt a végjátékban, így el tudták mondani azoknak, akik először léptek pályára éremért, hogy mégis mire számítsanak. Úgy érzem, egyre nyugodtabban készülünk ezekre a csatákra, én legalábbis biztosan nyugodtabban vágok bele. Támogató és egészséges közeg vesz minket körül, mindenki segít, hogy elérjük a céljainkat. Kiváltságos helyzetben vagyok, hogy ilyen fantasztikus emberekkel és játékosokkal dolgozhatok, talán ez a titok.

– Milyen volt az út az újabb BL-diadalig?

– Kemény idényünk volt, többször sérülések hátráltattak minket, de az utolsó időszakban már újra teljes volt a keretünk és visszatértünk a csúcsra.

– Hogyan lehet összehasonlítani a tavalyi és a mostani elsőséget?

– Más vezetői stílusra volt szükség ebben az idényben, mert tavaly tavasszal „tűzoltóként” érkeztem és utána még sokat kellett tanulnom nekem is a csapatról és hét új játékost kellett beépíteni, akiknek meg kellett szokniuk a stílusomat. Nyugodtabb voltam, mint egy éve, amikor nagy volt a nyomás rajtunk, mert itthon nem sikerült címet nyernünk.

A játékosok már majdnem végeztek az interjúkkal, mire Per Johansson visszaért az újságírókhoz, ahol korábbi, elsőre merésznek ható kijelentéseiről is kérdeztük a svéd szakvezetőt.

A DÉL-KOREAI ÁTLÖVŐ SOSEM FOGJA ELFELEJTENI A VASÁRNAPOT Rju Un Hi számára még különlegesebb volt az Odensével szemben megnyert BL-döntő, a 2021-ben érkezett, 35 éves dél-koreai jobbátlövőnek ugyanis ez volt az utolsó meccse győri mezben. „Nem tudtam visszatartani a könnyeimet a lefújás után, a társaim megöleltek, sosem fogom elfelejteni ezeket az érzelmes pillanatokat. Büszke vagyok magamra, hogy újabb BL-győzelemmel térhetek haza Dél-Koreába. Úgy érzem, mentálisan belefáradtam az európai kézilabda jelentette terhelésbe, a családom távolsága is döntő szempont volt a döntésemben. Nehéz kiválasztani a legszebb emlékeimet a Győrben töltött évekből, mert rengeteg van belőlük, talán a frissessége miatt a mai napot mondanám. A lányok közül Kari és Estelle igazán közel álltak hozzám, de az egész csapat hiányozni fog, nem is beszélve az aréna hangulatáról és a szurkolókról.”

– Egyik korábbi interjújában arról beszélt, hogy a női kézilabda történetének legerősebb védekezését szeretné felépíteni Győrben. Holt tart a csapat ezen az úton?

– Az idény során többször is megmutattuk, hogy jó úton járunk ebből a szempontból – folytatta a Nemzeti Sportnak. – Ezen a hétvégén 28, illetve 27 gólt engedtünk az ellenfeleinknek, a korábbi meccseinken kevesebb gólt kaptunk, de akkor is stabilak tudunk maradni hátul, ha éppen nem érkezik annyi védés a kapuból. Azért is tűzhettem ki ilyen ambiciózus célt magunk elé, mert láttam, hány védekezésben kiváló és elkötelezett játékos található a keretünkben. A döntő második félidejében gondunk volt a gólszerzéssel, az Odense mégsem tudott kiegyenlíteni, mert hátul jól védekeztünk és remek volt az összhang Sako és az előtte játszók között.

– Arról is beszélt, nagy vágya, hogy sorozatban háromszor megnyerje a BL-t az ETO-val. Kettő már megvan belőle…

– Az első feladatunk az volt, hogy megvédjük a címünket, amely korábban nem sok edzőnek sikerült. Számomra is fontosak az egyéni célok, ezzel pedig már beírtam a nevemet a történelemkönyvekbe. Szeretném megmutatni, hogy képes vagyok új dinasztiát építeni Győrben, olyat mint amely 2019-ig uralta a nemzetközi mezőnyt. Utána öt évig nem sikerült megnyernie a klubnak a BL-t, négyszer elbukta a Magyar Kupát, volt, hogy a magyar bajnoki cím is elúszott. Elkezdtük visszahozni a korábbi sikereket. A Magyar Kupa már félig a kezünkben volt, de hagytuk kicsúszni, viszont megnyertük a bajnokságot, amely nagyon fontos volt a klubnak, aztán megvédtük a címünket a BL-ben. Olyan közösséget építettünk, amellyel elérhettük ezeket a sikereket. A következő idényben gondolhatunk a triplázásra, Ole Gustav Gjekstadnak sikerült a Vipersszel.

– Mennyire motiválja, hogy Győrben megmutassa, nemcsak a tűzoltásban, hanem az építkezésben is tud kiemelkedőt alkotni?

– Ez vezérel a napi munka során. Sokat időt töltök a Győri ETO történelmének tanulmányozásával, azokkal az egyéniségekkel, akik korábban a csapat meghatározó tagjai voltak, mint Görbicz Anita, Eduarda Amorim, Heidi Löke, Nycke Groot és a többiek. Az ő példáik segítségével szeretném felépíteni az új vezéreket, mint Estelle Nze Minko, Kari Brattset vagy Sandra Toft, de szeretném, hogy mások is vállalják fel a vezérszerepet, például Dione Housheer, Bruna de Paula vagy Kelly Dulfer is alkalmas a feladatra. Szóval nagyon foglalkoztat a klub múltja, és hogy miként tudjuk méltó módon továbbvinni. Próbálom a mindennapokba is beépíteni, ezt a részét persze kevesen látják a munkánknak. Győrben mindenkitől megkövetelnek egyfajta viselkedést, ezt nekem is világosan elmondták az érkezésemkor, és a játékosaimnak is felelősséget kell vállalniuk. Rendkívüli módon tisztelem a korábbi győri edzőket, Karl Erik Böhnt, Ambros Martínt, Danyi Gábort, de mondhatnám a 80 éves technikai vezetőnket, Peti bácsit is. Kíváncsi voltam az ő meglátásaikra is, az ETO aktuális edzője csak egy kis része a nagy egésznek, tőlem pedig azt várják, hogy megteremtsem a jövőbeli sikeresség alapjait is.

– És hogyan képzeljük el ünneplés közben?

– Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy felkészítsük a csapatot a final fourra. Szóval rendkívül fáradt vagyok, ugyanakkor megkönnyebbült is. Közben belül nagy boldogságot érzek, de valószínűleg csak a következő napokban tudom ezt majd igazán kimutatni.