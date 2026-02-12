Elődöntőbe jutott a DVTK és a címvédő BJA a hoki ob I-ben

A fővárosiak a Magyar Kupa-bronzérmes FEHA19-et kedden hazai jégen 3–0-ra győzték le, most pedig 6–0-ra – azaz a fehérváriak még gólt sem ütöttek –, és a hétfőn kezdődő elődöntőben a UTE-val találkoznak.

A miskolciak az alapszakaszt utolsó helyen záró Dunaújvárosi Acélbikákat két napja 4–1-re, míg csütörtökön idegenben 5–1-re verték. A DVTK a DEAC-cal elődöntőzik majd hétfőtől, a párharc Debrecenben kezdődik, és az egyik fél harmadik sikeréig tart majd.

JÉGKORONG

OB I, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 1–5 (0–3, 1–1, 0–1)

Továbbjutott: a DVTK, 2–0-s összesítéssel

FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC 0–6 (0–1, 0–3, 0–2)

Továbbjutott: a BJA, 2–0-s összesítéssel