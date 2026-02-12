Marco Rossi: Minden egyes meccsen a győzelemért kell játszanunk!

„Ezúttal legalább elkerültük az olyan erős válogatottakat, mint a svájci vagy az osztrák, azonban így is kemény ellenfelek várnak ránk a csoportban – mondta a sorsolás helyszínén lapunknak Marco Rossi szövetségi kapitány arra a kérdésre, mi volt az első gondolata a sorsolás végeztével, majd az erőviszonyokról faggattuk. – Grúzia a közelmúltban jobban teljesített nálunk, az Európa-bajnokságon továbbjutott a csoportjából. Nagyszerű futballistái vannak, különösen a saját közönsége előtt tartom veszélyes ellenfélnek. Ami Ukrajnát illeti, tudjuk, a válogatottnak milyen körülmények között kell játszania, edzenie, készülnie a meccsekre, mégis ott van a világbajnokság kapujában, rájátszást vívhat. Hozzá kell tennem, fantasztikus szövetségi kapitány irányítja, Szerhij Rebrovot nagyszerű edzőnek tartom. Ebben a négyesben nem vár ránk egyetlen könnyű meccs sem, hiszen Észak-Írország is vb-pótselejtezőt játszhat. Ezen a szinten, a B-ligában nincsenek gyenge csapatok, összeszedett futballra lesz szükség mindenki ellen.”

Ha már a korábbi ferencvárosi mestert szóba hozta, rákérdeztünk, miként várja kettejük találkozóját, korábban ugyanis még sosem meccseltek egymás ellen.

„Kölcsönös tisztelet van közöttünk. Többször is beszéltünk egymással, mindig nagyra értékelte a munkánkat, amint én is az övét. Magyarországon mindenki ismeri őt, különösen a Fradi-szurkolók tudnának arról mesélni, milyen kiváló szakember. Amúgy is nagyon nehéz Ukrajna ellen játszani, ez pedig még egy körülmény, ami miatt nem lesz egyszerű feladatunk.”

Mivel minden szövetségi kapitány másként kezeli a Nemzetek Ligáját – van, akinek púp a hátán, másnak tökéletes lehetőség, hogy csiszoljon együttese játékán –, arra voltunk kíváncsiak, mire szeretné felhasználni az őszi hat mérkőzést.

„A Nemzetek Ligája egy hivatalos versenysorozat, nagyon fontos számunkra. Többek között azért számít a jó szereplés, mert ez alapján alakítják ki a kalapokat az Európa-bajnokság selejtezőire. Tiszta sor, mire kell törekednünk ősszel, ám addig is vár ránk négy felkészülési mérkőzés.”

Az MLSZ már korábban bejelentette, hogy a válogatott március 28-án Szlovéniával, 31-én pedig Görögországgal csap össze, az pedig a sorsolást követően lett hivatalos, hogy június 5-én Finnországgal hazai pályán, 9-én pedig Kazahsztán ellen idegenben játszik.

„Ezeket a meccseket többek között arra szeretném felhasználni, hogy fiatalokat építsünk be a csapatba, valamint új játékelemeket próbáljunk ki. Számomra egyértelmű, miben kell fejlődnünk a sikerhez. A mai futballban négy fázist különböztethetünk meg: a labdabirtoklást, a labda elleni játékot, valamint a támadó- és a védekező-átmenetet. Ezek közül háromban jók vagyunk – ezt bizonyítja, hogy a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkön voltak olyan periódusaink, amikor közel azonos szinten játszottunk ellenfelünkkel, idegenben ráadásul döntetlent értünk el –, viszont amikor mélyen kell védekeznünk, gyakran csúsznak be hibák. Csapatként jól védekezünk, de a hátvédek részéről nagyobb koncentrációra van szükség, mert túl sok a megingás. Minden egyes meccsen a győzelemért kell játszanunk – ezt kell tükröznie a hozzáállásunknak. Ki kell küszöbölnünk azokat a problémákat, amelyek hatással voltak ránk a mérkőzések hajrájában, különösen akkor, amikor kedvező helyzetben voltunk. Ez egy másik, mentális kérdés, amiben szintén fejlődnünk kell, ezen is dolgozunk.”