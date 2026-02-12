Nemzeti Sportrádió

Nagyon kevésen múlt Moon Wonjun továbbjutása 1000 méteren – videó

R. P.R. P.
2026.02.12. 21:06
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia magyar csapat rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026
Mint arról beszámoltunk, Moon Wonjun a 3. helyen végzett futamában rövid pályás gyorskorcsolyában a férfiak 1000 méteres versenyének negyeddöntőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel nem jutott tovább az elődöntőbe. Íme, a videó a futamáról!
Téli olimpia 2026
2 órája

A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun kiesett az 1000 méter negyeddöntőjében a téli olimpián

A futamában harmadik helyen végző magyar versenyző a továbbjuttatások miatt nem került be az elődöntőbe. Összesítésben a 12. lett.

 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia magyar csapat rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026
Legfrissebb hírek

Kikaptak a címvédő brit női curlingesek a téli olimpián

Téli olimpia 2026
27 perce

Holland győzelem női 500 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

Téli olimpia 2026
56 perce

Bomba meglepetés félcsőben a női hódeszkásoknál a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun kiesett az 1000 méter negyeddöntőjében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

A németek nyerték a váltót szánkóban, Arlt és Wendl már hétszeres olimpiai bajnok

Téli olimpia 2026
3 órája

Egyetlen tized döntött a gyorskorcsolya női 5000 méter aranyáról a téli olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája

Arlt és Wendl a szánkózás legeredményesebb versenyzői lettek, Moon Wonjun a 12. lett 1000 méteren – infóközpont

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: ismét kikaptak a címvédő svédek a férfi curlingtornán

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik