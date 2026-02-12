Nagyon kevésen múlt Moon Wonjun továbbjutása 1000 méteren – videó

Mint arról beszámoltunk, Moon Wonjun a 3. helyen végzett futamában rövid pályás gyorskorcsolyában a férfiak 1000 méteres versenyének negyeddöntőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel nem jutott tovább az elődöntőbe. Íme, a videó a futamáról!