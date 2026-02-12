Nemzeti Sportrádió

A magyarok a 17. helyre csúsztak vissza a Davis-kupában

2026.02.12. 19:48
Fotó: Kovács Péter
Davis-kupa magyar teniszválogatott Davis-kupa-válogatott
Az Egyesült Államoktól a tenisz Davis-kupa-selejtezőben elszenvedett hétvégi vereség után a magyar férfi válogatott egy hellyel hátrébb került, és 17. a nemzetek rangsorában, ám így is kiemelt lesz a csütörtöki sorsoláson.

A magyar szövetség kedden közölte, hogy mely csapatok lehetnek ellenfelek a szeptemberi fordulóban.

Lehetséges ellenfelek
Lengyelország (otthon játszana a magyar válogatott), Svájc (otthon), Tajvan (sorsolják a pályaválasztót), Bulgária (otthon), Törökország (idegenben), Kolumbia (sorsolják), Monaco (idegenben), Görögország (otthon), Luxemburg (idegenben), Litvánia (sorsolják), Új-Zéland (otthon), Kína (sorsolják), Paraguay (sorsolják)

 

