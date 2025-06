Hatadou Sako: Én is olyan aranyérmet akartam nyerni, amilyet a PSG futballistái

Ebben a hangulatban pedig még édesebb volt magasba emelni a Bajnokok Ligája trófeáját. S ezzel az a célja is teljesült Hatadou Sakónak, hogy ugyanolyan színű érem lógjon a nyakában, amilyet egy nappal korábban a PSG futballistái is kaptak a BL-finálé megnyerése után. Hogy hideg vizet is öntöttek-e egymás fejére Douék, azt nem tudjuk, a Győr közönségkedvenc kapusa viszont még ezt is kapott az arany mellé az egyik csapattársától.

Videónkban arról is kérdeztük, melyik dalra fog a legnagyobbat bulizni a BL-győzelem után.