Pécsi Ármin: Csak rajtam áll, hogy élek-e ezzel a lehetőséggel

– Eltelt már két hónap, amióta a Liverpool FC szerződtette: hogyan éli meg, hogy ilyen patinás klubban futballozik?

– Azért az első megkeresés, érdeklődés óta eltelt már néhány hónap, az orvosi vizsgálat és a szerződés aláírása is június elején volt – mondta lapunknak a 20 éves Pécsi Ármin, aki 2030-ig írt alá a Premier League címvédőjéhez. – Az előző idény és a nyári felkészülés között a családommal és a barátaimmal töltöttem sok időt, velük beszélgettem rengeteget, visszatekintettünk ez elmúlt időszakra, s így azért a tény is ülepedett bennem, hogy a Liverpool labdarúgója vagyok.

Fotó: Getty Images

– Milyenek voltak az első benyomásai?

– Őszintén mondhatom, minden a lehető legnagyobb rendben ment. Mindenki nagyon segítőkész és aranyos, könnyen ment a beilleszkedés, nemrégiben éppen azon nevettem, hogy volt egy kérdésem, s nem is tudtam hirtelen, kihez forduljak, mert annyi mindenki akart segíteni. Pedig az elején izgultam, más kultúra, más szokások, de egyszerűen akkora élmény minden nap ilyen profi együttes komplexumába belépni, ilyen klubhoz tartozni, hogy ha lenne bármi kis gondom, az eltörpülne mellette.

– Világszínvonalú létesítmények, világklasszis csapattársak: milyen érzések kavarogtak önben a felkészülés során és az edzéseken?

– Az első edzőtáborom volt külföldi csapat tagjaként, így izgatottan vártam az edzésmunka kezdetét. Elképesztőek a tréningek, nagyszerűek a gyakorlatok, óriási a tempó, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a felkészülésről. Az pedig, hogy hemzseg a csapat a világklasszisoktól, nagyon inspirál. Látom magam előtt az utat, hogy kemény munkával hová lehet eljutni ebben a csapatban. Kellett néhány edzés, amíg megszoktam a sebességet, a letámadások intenzitását, hogy mindenki mennyire érti és olvassa a játékot. A támadók lövőtechnikája is más, pontosabban, erősebben helyezik a labdát a kapu sarkába, vagy éppen próbálkoznak kellemetlen, ütemtelen lövésekkel. De éppen ez az, ami ösztönöz, igyekszem magamra felhívni a figyelmet bravúrokkal vagy éppen stabil, nyugodt játékkal.

– Ez sikerült is, hiszen az Athletic Bilbao ellen hétfőn, liverpooli karrierje első hivatalos felkészülési meccsén ziccerben mutatott be nagy védést az Anfield közönségének nagy örömére. Milyen érzés volt pályára lépni az ikonikus stadionban?

– Hihetetlenül különleges, óriási élmény. De volt egy fura érzésem: mintha jártam volna már itt, mintha idevaló lennék. Nagyon mély nyomot hagyott bennem a hétfő, éreztem, hogy folytatnom kell a kemény munkát, mert én minden hazai meccsen itt akarok védeni! Fantasztikusak a szurkolók, ahogy buzdítják a csapatot, teljesen magával ragadott az érzés.