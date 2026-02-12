Az IIHF elnöke az orosz hokisok visszatérését szorgalmazza

Oroszország – és az ukrajnai háborúban Moszkvát támogató Fehéroroszország – nemzeti csapatait 2022 óta, a fegyveres konfliktus kezdetét követően eltiltották az IIHF égisze alatt rendezett tornákon való részvételtől.

„Azt akarjuk, hogy a lehető leghamarabb visszatérjen Fehéroroszország és Oroszország – jelentette ki Tardif. – Ez azt jelenti, hogy a világ egy kicsit jobb hely lesz.”

„Figyelemmel fogjuk kísérni, mit tesz a nemzetközi közösség – tette hozzá Gary Bettman, az észak-amerikai profi hokiliga (NHL) biztosa. – Őszintén szólva, ha elkerülhetjük a geopolitikai problémákat, nemcsak ezt, hanem számos mást is, az jobb lesz a sportágunknak és a szurkolóinknak.”

Tavaly decemberében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága azt javasolta, hogy a szövetségek mind az egyéni, mind a csapatsportágakban engedélyezzék az orosz és fehérorosz ifjúsági korú sportolóknak a nemzeti zászló és himnusz újbóli használatát. Az olimpiai sportágak világszövetségei közül a Nemzetközi Tekvondó Szövetség és a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség már feloldott minden korlátozást a két ország sportolóira vonatkozóan. A legtöbb egyéni olimpiai sportágban az oroszok és a fehéroroszok semlegesként versenyezhetnek. A csapatsportok közül a felnőttcsapatok csak vízilabdában kaptak jogot, hogy semlegesként szerepeljenek.