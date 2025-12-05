Átadták a száz éve született Szilvásy Miklós felújított sírját

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) által szervezett eseményt a szövetség képviseletében megtisztelte jelenlétével Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter ügyvezető alelnök, Rögler Gábor főtitkár, ott volt természetesen Szilvásy Miklós özvegye, Szilvásy Miklósné, a bajnok korábbi klubjaiból érkezett Sike András olimpiai bajnok, az FTC birkózószakosztályának vezetője, Tobak Csaba, az FTC múzeumvezetője, Illés Gergely, a BVSC-Zugló birkózószakosztályának vezetője, valamint Németh István, az UTE birkózóedzője, tiszteletét tette továbbá Varga Gabriella, Varga János, a Nemzet Sportolója özvegye, Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) főtitkára, illetve az MBSZ hagyományőrző biztosságának tagjai.

Németh Szilárd beszédében felelevenítette Szilvásy Miklós életútját és karrierjét, kiemelve egy igazán különös történetet: „Olyanok az igazi egyéniségek, mint amilyen Szilvásy Miklós is volt, aki jó kedélyével, bohémságával, vagabund vagányságával is kiemelkedett az átlagból. Mert aki 1952-ben, a kommunista rémuralom legsötétebb éveiben azt meri mondani a helsinki olimpia előtt a tatai edzőtáborba látogató rettegett diktátornak, Rákosi Mátyásnak, hogy »Matyikám, ne izguljon, hozzuk az érmeket«, annak nem kell a szomszédba mennie egy kis bátorságért.”

Az MBSZ-elnök végül azt mondta: „Szilvásy Miklós emlékét birkózóverseny, terem a Csanádi Árpád sportiskolában, valamint mellszobor is őrzi a ferencvárosi olimpiai bajnokok sétányán a Népligetben. A Magyar Birkózók Szövetsége 2019 tavaszán, halála ötvenedik évfordulóján megemlékezést tartott itt, a sírjánál, amelyet most, születése centenáriumán felújíttatott sok más nagy legenda, Kozma István, Keresztes Lajos, vagy Kárpáti Károly végső nyughelyéhez hasonlóan. A magyar sport és az egyetemes birkózás legnagyobb egyéniségei, így Szilvásy Miklós emlékét nem lepheti el a feledés homálya! Mi, az utódok teszünk ezért.”

Végül Németh Szilárd Szilvásy Miklósnéval együtt leleplezte a legenda felújított, gyönyörű sírját, amelyen Szilvásy Miklós arcképe is látható. A résztvevők koszorúzással tisztelegtek az olimpiai bajnok emléke előtt.