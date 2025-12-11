Nem került veszélybe a magyar birkózás jövője… – videó

A magyar birkózó-válogatott a közelmúltban Szlovákiában a Magas-Tátrában, a Csorba-tónál járt edzőtáborban, ahol két hét alatt heti 10-14 edzéssel készültek a sportolók a jövő évi feladatokra. Ezek mellett azért némi vidámságra is maradt idő, mint az a szövetség alábbi videójából is kiderül. Attól egyelőre nem kell tartani, hogy Szilvássy Erikék a továbbiakban a birkózószőnyeg helyett a havas lejtőkön aratnák le a babérokat.