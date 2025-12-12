Bomba transzfer: a Tatabányánál folytatja a világbajnoki ezüstérmes birkózó



„Óriási szakmai siker klubunk számára, hogy Vitek Dárius, a magyar nehézsúlyú birkózás egyik legnagyobb ígérete a Tatabányai Sport Club színeiben folytatja pályafutását 2026. január 1-től. A fiatal klasszis csütörtökön írta alá szerződését, mely 2028. december 31-ig szól, Sámuel Botond ügyvezető elnök és Ungi Lajos szakosztályvezető jelenlétében. Dárius a TSC kiemelt tehetségprogramjának tagjaként készül tovább, egyetlen nagy céllal: olimpiai éremmel hazatérni a 2028-as Los Angeles-i játékokról” - írta közleményében a tatabányai klub.

Vitek Dárius az egyik legígéretesebb 130 kg-os kötöttfogású birkózó. Világbajnoki ezüstérmes (2025) és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes (2022, 2025). A tatabányai honlap úgy jellemzi, mint aki a „…folyamatos fejlődése, küzdőszelleme és kimagasló taktikai érettsége miatt ma már a világ legjobbjai között tartják számon. Karrierje meredeken ível felfelé – nem véletlen, hogy a szakma az olimpiai éremesélyesek között emlegeti”.

