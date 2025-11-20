Népszavazás dönt Észak-Rajna-Vesztfáliában az olimpiai pályázatról

„Ha egy olyan város, mint Düsseldorf vagy Köln, nemet mondana, akkor, úgy vélem, a versenyhelyszínek újraelosztása nehézzé válna” – mondta Bernhard Schwank, az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kancellária sportrészlegének vezetője.

Észak-Rajna-Vesztfália Münchenhez, Berlinhez és Hamburghoz hasonlóan Németország versenyhelyszíne szeretne lenni a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpián és paralimpián. A Német Olimpiai Bizottság 2026 őszére tervezi eldönteni, hogy melyik térség lesz a kandidáló. Münchenben az októberben tartott népszavazáson a többség a bajor főváros potenciális ötkarikás pályázata mellett szavazott.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A 11 év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek: Németország mellett kinyilvánította szándékát a Dél-afrikai Köztársaság, India, Dél-Korea, Chile, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, Barcelona és Madrid, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.

A tavalyi párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda.

