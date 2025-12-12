„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– skót lapszemle
„Újabb vereséget szenvedett az Európa-ligában a Rangers” – adta címül a skót heraldscotland.com. A portál megemlíti, hogy ugyan Bojan Miovszki akrobatikus mozdulatának köszönhetően a vendégek szereztek vezetést, a Ferencváros – amely a Rangers ősi riválisához, a Celtichez hasonlóan zöld-fehérben játszik – még az első félidőben egyenlített, majd jött Varga Barnabás. „A Rangers a szünet után szinte semmilyen támadási veszélyt nem jelentett, ezzel gyakorlatilag biztosan nem jut tovább” – írják. Kiemelték, hogy Danny Röhl érkezése óta a Rangers a skót bajnokságban hétből öt meccset megnyert, az El-ben viszont a lehetséges 12-ből csupán egy pontot szerzett.
A BBC is azzal kezdi tudósítását, hogy „a Rangers gyakorlatilag kiesett az El-ből, miután a veretlen Ferencváros fordított Budapesten.” A brit honlap megemlíti, hogy a magyar bajnoknak több lehetősége is volt a vezetés megszerzésére Varga gólja előtt is, valamint kiemelik Gróf Dávid remek védését is, amely három pontot ért az FTC-nek. A BBC szerint „a Rangers elmúlt hónapban mutatott formája a védelem javulásán alapult”, ebből viszont nem látszott semmi a Ferencváros ellen. A brit oldalnál a magyar csapat 11 játékosa is hetes értékelésnél jobbat kapott, ellenben a skótoknál a 4.38-as értékelésű Miovszki volt a legjobb. A meccs embere Varga Barnabás 7.84-es értékeléssel.
„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– véli a Sky Sports. A tudósításban az angol oldal úgy fogalmaz, hogy „ez a vereség véget vetett a Rangers El-álmainak”. A győzelmi kényszerben pályára lépő skótoknak Miovszki a VAR ítélete után reményt adott, de a hazaiak fordítottak. A Sky Sport kiemeli, hogy a Rangers a legutóbbi hat idényben ötször továbbjutott az európai kupaporondon még akkor is, ha a skót bajnokságban gyengébben teljesített.
A The Scotsman is a Rangers reménytelen helyzetéről és Miovszki akrobatikus góljáról ír. A Heraldhoz hasonlóan megemlítik, hogy a Ferencváros is zöld-fehérben játszik, akárcsak a Rangers skót riválisának számító Celtic, ráadásul a vezetőedzője, Robbie Keane is megfordult a Celticnél. „A Rangers már csak a becsületéért játszik a Ludogorec és a Porto ellen.”
„A Ferencváros új európai mélypontra taszította a Rangerst, miközben a sorozatból való továbbjutás reménye egyre halványul”– fogalmaz a Daily Record. „Danny Röhl csapata megfizette az árát a szörnyű védekezésnek. A Celtic korábbi csatára, Robbie Keane a mérkőzés végén vadul ünnepelte a győzelmet, megmutatva, mit jelentett neki a régi rivális legyőzése.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 19 567 néző. Vezette: Anasztasziosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Júlio Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane
RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl
Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|6
|5
|–
|1
|13–3
|+10
|15
|2. Midtjylland
|6
|5
|–
|1
|13–5
|+8
|15
|3. Aston Villa
|6
|5
|–
|1
|10–4
|+6
|15
|4. Real Betis
|6
|4
|2
|–
|11–4
|+7
|14
|5. Freiburg
|6
|4
|2
|–
|9–3
|+6
|14
|6. FERENCVÁROS
|6
|4
|2
|–
|11–6
|+5
|14
|7. Braga
|6
|4
|1
|1
|10–5
|+5
|13
|8. Porto
|6
|4
|1
|1
|9–5
|+4
|13
|9. Stuttgart
|6
|4
|–
|2
|12–5
|+7
|12
|10. Roma
|6
|4
|–
|2
|10–5
|+5
|12
|11. Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11–6
|+5
|11
|12. Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|13. Bologna
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|14. Viktoria Plzen
|6
|2
|4
|–
|6–2
|+4
|10
|15. Panathinaikosz
|6
|3
|1
|2
|9–7
|+2
|10
|16. Genk
|6
|3
|1
|2
|7–6
|+1
|10
|17. Crvena zvezda
|6
|3
|1
|2
|5–5
|0
|10
|18. PAOK
|6
|2
|3
|1
|13–10
|+3
|9
|19. Celta Vigo
|6
|3
|–
|3
|12–9
|+3
|9
|20. Lille
|6
|3
|–
|3
|10–7
|+3
|9
|21. Young Boys
|6
|3
|–
|3
|8–12
|–4
|9
|22. Brann Bergen
|6
|2
|2
|2
|6–7
|–1
|8
|23. Ludogorec
|6
|2
|1
|3
|11–14
|–3
|7
|24. Celtic
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|25. Dinamo Zagreb
|6
|2
|1
|3
|8–13
|–5
|7
|26. Basel
|6
|2
|–
|4
|8–9
|–1
|6
|27. FCSB
|6
|2
|–
|4
|7–11
|–4
|6
|28. Go Ahead Eagles
|6
|2
|–
|4
|5–11
|–6
|6
|29. Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4–8
|–4
|4
|30. Feyenoord
|6
|1
|–
|5
|7–13
|–6
|3
|31. Salzburg
|6
|1
|–
|5
|5–11
|–6
|3
|32. Utrecht
|6
|–
|1
|5
|3–9
|–6
|1
|33. Rangers
|6
|–
|1
|5
|3–11
|–8
|1
|34. Malmö
|6
|–
|1
|5
|3–12
|–9
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|6
|–
|1
|5
|2–18
|–16
|1
|36. Nice
|6
|–
|–
|6
|4–13
|–9
|0