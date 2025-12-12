Nemzeti Sportrádió

„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– skót lapszemle

2025.12.12. 07:32
A Ferencváros kihasználta a Rangers védelmi megingásait (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Ferencváros 2–1-re legyőzte a Rangerst az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában. A brit lapok a skót csapat védelmi gyengeségeiről írnak, valamint kiemelik, hogy míg a Ferencváros biztosan továbbjut, a Rangers esetén gyakorlatilag eldőlt, hogy nem lesz érdekelt az egyenes kiesés szakaszban.

„Újabb vereséget szenvedett az Európa-ligában a Rangers”adta címül a skót heraldscotland.com. A portál megemlíti, hogy ugyan Bojan Miovszki akrobatikus mozdulatának köszönhetően a vendégek szereztek vezetést, a Ferencváros – amely a Rangers ősi riválisához, a Celtichez hasonlóan zöld-fehérben játszik – még az első félidőben egyenlített, majd jött Varga Barnabás. „A Rangers a szünet után szinte semmilyen támadási veszélyt nem jelentett, ezzel gyakorlatilag biztosan nem jut tovább” – írják. Kiemelték, hogy Danny Röhl érkezése óta a Rangers a skót bajnokságban hétből öt meccset megnyert, az El-ben viszont a lehetséges 12-ből csupán egy pontot szerzett. 

A BBC is azzal kezdi tudósítását, hogy „a Rangers gyakorlatilag kiesett az El-ből, miután a veretlen Ferencváros fordított Budapesten.” A brit honlap megemlíti, hogy a magyar bajnoknak több lehetősége is volt a vezetés megszerzésére Varga gólja előtt is, valamint kiemelik Gróf Dávid remek védését is, amely három pontot ért az FTC-nek. A BBC szerint „a Rangers elmúlt hónapban mutatott formája a védelem javulásán alapult”, ebből viszont nem látszott semmi a Ferencváros ellen. A brit oldalnál a magyar csapat 11 játékosa is hetes értékelésnél jobbat kapott, ellenben a skótoknál a 4.38-as értékelésű Miovszki volt a legjobb. A meccs embere Varga Barnabás 7.84-es értékeléssel.

„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– véli a Sky Sports. A tudósításban az angol oldal úgy fogalmaz, hogy „ez a vereség véget vetett a Rangers El-álmainak”. A győzelmi kényszerben pályára lépő skótoknak Miovszki a VAR ítélete után reményt adott, de a hazaiak fordítottak. A Sky Sport kiemeli, hogy a Rangers a legutóbbi hat idényben ötször továbbjutott az európai kupaporondon még akkor is, ha a skót bajnokságban gyengébben teljesített.

A The Scotsman is a Rangers reménytelen helyzetéről és Miovszki akrobatikus góljáról ír. A Heraldhoz hasonlóan megemlítik, hogy a Ferencváros is zöld-fehérben játszik, akárcsak a Rangers skót riválisának számító Celtic, ráadásul a vezetőedzője, Robbie Keane is megfordult a Celticnél. „A Rangers már csak a becsületéért játszik a Ludogorec és a Porto ellen.” 

„A Ferencváros új európai mélypontra taszította a Rangerst, miközben a sorozatból való továbbjutás reménye egyre halványul”fogalmaz a Daily Record. „Danny Röhl csapata megfizette az árát a szörnyű védekezésnek. A Celtic korábbi csatára, Robbie Keane a mérkőzés végén vadul ünnepelte a győzelmet, megmutatva, mit jelentett neki a régi rivális legyőzése.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1) 
Budapest, Groupama Aréna, 19 567 néző. Vezette: Anasztasziosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Júlio Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane
RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl
Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon65113–3+1015
  2. Midtjylland65113–5+815
  3. Aston Villa65110–4+615
  4. Real Betis64211–4+714
  5. Freiburg6429–3+614
  6. FERENCVÁROS64211–6+514
  7. Braga641110–5+513
  8. Porto64119–5+413
  9. Stuttgart64212–5+712
10. Roma64210–5+512
11. Nottingham Forest632111–6+511
12. Fenerbahce63219–5+411
13. Bologna63219–5+411
14. Viktoria Plzen6246–2+410
15. Panathinaikosz63129–7+210
16. Genk63127–6+110
17. Crvena zvezda63125–5010
18. PAOK623113–10+39
19. Celta Vigo63312–9+39
20. Lille63310–7+39
21. Young Boys6338–12–49
22. Brann Bergen62226–7–18
23. Ludogorec621311–14–37
24. Celtic62137–11–47
25. Dinamo Zagreb62138–13–57
26. Basel6248–9–16
27. FCSB6247–11–46
28. Go Ahead Eagles6245–11–66
29. Sturm Graz61144–8–44
30. Feyenoord6157–13–63
31. Salzburg6155–11–63
32. Utrecht6153–9–61
33. Rangers6153–11–81
34. Malmö6153–12–91
35. Maccabi Tel-Aviv6152–18–161
36. Nice664–13–90

 

 

