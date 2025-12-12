Egy góllal nyert, második hazai győzelmének örülhetett a Lecce

Az egyetlen bajnoki győzelemmel rendelkező, a meccsei felén döntetlent játszó Pisa érkezett a Leccéhez, amely egyetlen hazai sikerét épp az előző otthoni találkozóján aratta. Ezek alapján előzetesen inkább a vendéglátónak állt a zászló, és sokkal veszélyesebb is volt ellenfelénél. A 72. percig kihagyták helyzeteiket a hazaiak, ekkor viszont Nikola Stulics öt méterről a bal alsóba belsőzött Lameck Banda centerezéséből. Ez az egy gól döntött, a Lecce megérdemelten tartotta otthon a három pontot. 1–0

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.00: Torino–Cremonese

18.00: Parma–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Verona

15.00: Udinese–Napoli

18.00: Genoa–Internazionale

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)