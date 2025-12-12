Egy góllal nyert, második hazai győzelmének örülhetett a Lecce
Az egyetlen bajnoki győzelemmel rendelkező, a meccsei felén döntetlent játszó Pisa érkezett a Leccéhez, amely egyetlen hazai sikerét épp az előző otthoni találkozóján aratta. Ezek alapján előzetesen inkább a vendéglátónak állt a zászló, és sokkal veszélyesebb is volt ellenfelénél. A 72. percig kihagyták helyzeteiket a hazaiak, ekkor viszont Nikola Stulics öt méterről a bal alsóba belsőzött Lameck Banda centerezéséből. Ez az egy gól döntött, a Lecce megérdemelten tartotta otthon a három pontot. 1–0
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Torino–Cremonese
18.00: Parma–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|14
|9
|4
|1
|22–11
|+11
|31
|2. Napoli
|14
|10
|1
|3
|22–12
|+10
|31
|3. Internazionale
|14
|10
|–
|4
|32–13
|+19
|30
|4. Roma
|14
|9
|–
|5
|15–8
|+7
|27
|5. Bologna
|14
|7
|4
|3
|23–12
|+11
|25
|6. Como
|14
|6
|6
|2
|19–11
|+8
|24
|7. Juventus
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|8. Sassuolo
|14
|6
|2
|6
|19–17
|+2
|20
|9. Cremonese
|14
|5
|5
|4
|18–17
|+1
|20
|10. Lazio
|14
|5
|4
|5
|16–11
|+5
|19
|11. Udinese
|14
|5
|3
|6
|15–22
|–7
|18
|12. Atalanta
|14
|3
|7
|4
|17–17
|0
|16
|13. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|14. Cagliari
|14
|3
|5
|6
|14–19
|–5
|14
|15. Genoa
|14
|3
|5
|6
|15–21
|–6
|14
|16. Parma
|14
|3
|5
|6
|10–17
|–7
|14
|17. Torino
|14
|3
|5
|6
|14–26
|–12
|14
|18. Pisa
|15
|1
|7
|7
|10–20
|–10
|10
|19. Verona
|14
|1
|6
|7
|11–21
|–10
|9
|20. Fiorentina
|14
|–
|6
|8
|11–24
|–13
|6