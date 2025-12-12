Nemzeti Sportrádió

Egy góllal nyert, második hazai győzelmének örülhetett a Lecce

2025.12.12. 22:53
Nikola Stulics (9) gólja döntött (Fotó: Getty Images)
A Lecce hazai pályán 1–0-ra megverte a Pisát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 16. fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén.

Az egyetlen bajnoki győzelemmel rendelkező, a meccsei felén döntetlent játszó Pisa érkezett a Leccéhez, amely egyetlen hazai sikerét épp az előző otthoni találkozóján aratta. Ezek alapján előzetesen inkább a vendéglátónak állt a zászló, és sokkal veszélyesebb is volt ellenfelénél. A 72. percig kihagyták helyzeteiket a hazaiak, ekkor viszont Nikola Stulics öt méterről a bal alsóba belsőzött Lameck Banda centerezéséből. Ez az egy gól döntött, a Lecce megérdemelten tartotta otthon a három pontot. 1–0

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Torino–Cremonese
18.00: Parma–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Milan1494122–11+1131
  2. Napoli14101322–12+1031
  3. Internazionale1410432–13+1930
  4. Roma149515–8+727
  5. Bologna1474323–12+1125
  6. Como1466219–11+824
  7. Juventus1465318–14+423
  8. Sassuolo1462619–17+220
  9. Cremonese1455418–17+120
10. Lazio1454516–11+519
11. Udinese1453615–22–718
12. Atalanta1437417–17016
13. Lecce1544711–19–816
14. Cagliari1435614–19–514
15. Genoa1435615–21–614
16. Parma1435610–17–714
17. Torino1435614–26–1214
18. Pisa1517710–20–1010
19. Verona1416711–21–109
20. Fiorentina146811–24–136

 

