Nemzeti Sportrádió

Gyorskorcsolya-vk: Kim Minseok olimpiai kvótát szerzett 1500 méteren

V. J./MTIV. J./MTI
2025.12.12. 22:12
Fotó: Getty Images
Kim Minseok Milánó-Cortina 2026 olimpia 2026
A gyorskorcsolyázó Kim Minseok olimpiai kvótát szerzett 1500 méteren a februári, milánói téli játékokra, mivel a világkupa-sorozatban négy állomását követően 16. helyen áll.

A tavaly júliusban Kim Minseok a norvégiai Hamarban biztosította be az ötkarikás részvételét. Ugyan a legjobbakat felvonultató A divízió húszfős mezőnyében 1:48.10 perces idejével ezúttal egyetlen riválisát sem tudta megelőzni, de így is simán megőrizte kvótás pozícióját. A legjobb időt ezúttal is a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Jordan Stolz érte el 1:44.16 perces új pályacsúccsal.

A dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim az előző hónapban a két tengerentúli vk-n kilencedik és huszadik helyen végzett ebben a számban, múlt hétvégén pedig 18. lett a hollandiai Heerenveenben, így a vk-ban 97 pontjával elért 16. pozíciója indulási jogot eredményezett, mivel a pontverseny első 21 helyezettje szerzett kvótát a februári, milánói játékokra, további heten pedig időeredmény alapján jutnak ki.

Ugyanezen a távon a második vonalat jelentő B-divízióban 1:50.68 perccel 28. lett a 34 fős mezőnyben Bejczi Botond, míg a nők 500 méteres versenyében Bíró Hanna 39.62 másodperces idejével hét riválist megelőzve 22. helyen zárt.

 

