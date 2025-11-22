Nemzeti Sportrádió

Siklósi Gergelyt és a kardcsapatot is díjazták a FIE kongresszusán

2025.11.22. 22:29
Címkék
vívás Siklósi Gergely FIE Nemzetközi Vívószövetség kardcsapat párbajtőr
A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) kongresszusát követő gálavacsora keretében osztották ki az előző világkupaszezon győzteseinek – így a párbajtőröző Siklósi Gergelynek, illetve a magyar férfi kardcsapatnak – járó elismerést.

 

A veterán világbajnokságot követően Bahrein fővárosában, Manamában tartotta a FIE az éves, rendes közgyűlését, az eseményen a magyar szövetség képviseletében Csampa Zsolt elnök vett részt, de ott volt a FIE alelnökeként Tamás Henriette, továbbá Czeglédy Edina, a FIE jogi bizottságának elnöke és Kamuti Jenő, a FIE örökös tiszteletbeli tagja.

A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint az idén vb-ezüstérmes Siklósi személyesen vett részt az ünnepségen, a Szatmári András, Iliász Nikolász, Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Rabb Krisztián összeállítású kardválogatott nevében pedig Csampa Zsolt vette át az elismerést Tamás Henriettétől.

Fotó: hunfencing.hu

 

