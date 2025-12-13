Nemzeti Sportrádió

Mitchell 48 pontja és Curry visszatérése – parádés egyéni teljesítmények az NBA-ben

2025.12.13. 07:42
Stephen Curry decemberben először lépett pályára (Fotó: Getty Images)
NBA Donovan Mitchell Stephen Curry
Donovan Mitchell 48 pontja, Joel Embiid 39 pontos estéje és Keyonte George karriercsúcsa fémjelezte az NBA pénteki (magyar idő szerint szombat hajnali) játéknapját, amelyen a Cavaliers, a 76ers, a Pistons, a Bulls, a Jazz, a Mavericks és a Timberwolves is győzelmet ünnepelhetett.

A Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell vezérletével fordított Washingtonban. 48 pontot dobott, amivel kulcsszerepet játszott a Wizards elleni 130–126-os sikerben.

Philadelphiában Joel Embiid is elkapta a fonalat: a center 39 pontig jutott az Indiana Pacers ellen, míg Paul George szintén fontos kosarakkal járult hozzá a 76ers 115–105-ös győzelméhez.

Detroitban igazi csapatmunka döntött. A Keleti főcsoportot vezető Pistons nyolc játékosa is elérte a tíz pontot, élükön Isaiah Stewarttal (17 pont, 5 lepattanó, 5 gólpassz), és sima, 142–115-ös sikert arattak az Atlanta Hawks felett.

A Chicago Bulls nagy hajrát bemutatva vetett véget rossz sorozatának. Josh Giddey 26 ponttal, köztük az utolsó másfél percben szerzett kosarakkal vezette győzelemre csapatát a Charlotte Hornets ellen (129–126), megszakítva a hétmeccses vereségszériát.


Keyonte George 39 pontot dobott, Lauri Markkanen 26-tal, Kevin Love 20 ponttal segítette a Jazz 130–126-os győzelmét Memphisben.

Dallasban Anthony Davis sokoldalú játékkal emelkedett ki: 24 pontot, 14 lepattanót, három labdaszerzést és két blokkot jegyzett a Brooklyn Nets elleni 119–111-es Mavericks-siker alkalmával.

Minnesotában Stephen Curry hiába dobott 39 pontot visszatérése során, a Timberwolves Donte DiVincenzo késői tripláival és Julius Randle 27 pontos teljesítményével legyőzte a Golden State Warriorst.

NBA
ALAPSZAKASZ
Washington Wizards–Cleveland Cavaliers 126–130
Philadelphia 76ers–Indiana Pacers 115–105
Detroit Pistons–Atlanta Hawks 142–115
Charlotte Hornets–Chicago Bulls 126–129
Memphis Grizzlies–Utah Jazz 126–130
Dallas Mavericks–Brooklyn Nets 119–111
Golden State Warriors–Minnesota Timberwolves 120–127
 

 

