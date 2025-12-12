Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, Liverpool–Brighton

DECEMBER 13., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

17. FORDULÓ

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

16.00: Chelsea–Everton (Tv: Match4)

16.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)

21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

13.30: Norwich City–Southampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ

17.00: Rennes–Brest

19.00: Metz–PSG

21.05: Paris FC–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Hamburg

15.30: Mönchengladbach–Wolfsburg

15.30: St. Pauli–Heidenheim

18.30: Bayer Leverkusen–Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.00: Karlsruhe–Paderborn (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

15.00: Torino–Cremonese

18.00: Parma–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

14.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)

FIFA INTERKONTINENTÁLIS KUPA

A KIHÍVÓK KUPÁJA (FIFA Challenger Cup), AL-RAJJAN

18.00: Flamengo (brazil)–Pyramids FC (egyiptomi)

SZERB SZUPERLIGA

19. FORDULÓ

17.00: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

18. FORDULÓ

15.00: Zólyombrézó–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!

PORTUGÁLIA

21.15: Sporting CP–AFS (Tv: Sport2)

TÖRÖKORSZÁG

17.45: Antalyaspor–Galatasaray (Tv: Sport2)

SKÓCIA

21.00: Falkirk–Hearts (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

GOLF

20.00: Grant Thornton Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

14.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar

JÉGKORONG

SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

2. FORDULÓ

15.00: Lengyelország–Olaszország

19.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport+)

NŐI NÉGY NEMZET TORNÁJA, DUNKERQUE

3. FORDULÓ

15.00: Magyarország–Szlovákia

19.30: Japán–Franciaország

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

16.00: One Veszprém HC–Balatonfüredi KSE

18.00: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC

NÉMET BAJNOKSÁG

23.45: Eisenach–Göppingen (Tv: Sport2, felv.)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.45: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport+)

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

NŐI NB I

17.00: Uni Győr–ELTE BEAC Újbuda

17.30: DVTK Hun-Therm–VBW CEKK Cegléd

18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket

18.00: Tarr KSC Szekszárd–Csata TKK

LÓSPORT

13.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

11.00: négy nemzet bajnoksága, Eperjes (Presov)

ÖKÖLVÍVÁS

Vasárnap, 3.00: profi gála, Badou Jack–Noel Mikaelian, Los Angeles (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–MEAFC-Peka Bau

18.00: Prestige Fitness PSE–Dunaújvárosi KSE

18.00: TFSE–Vidux-Szegedi RSE

19.00: MAFC–Fino Kaposvár

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA

19.00: Vasas SC–MBH-Békéscsaba

SZNÚKER

European series, Shoot out

14.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)

19.45: 4. forduló (Tv: Eurosport1)

22.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

23.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

23.30: döntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

9.15: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

10.45: világkupa, nők, lesiklás, Sankt Moritz (Tv: Eurosport1)

12.45: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

Hódeszka

11.20: világkupa, Secret Garden (Tv: Eurosport2)

18.00: világkupa, Secret Garden (Tv: Eurosport2)

Sífutás

17.30: világkupa, férfiak és nők, sprint, Davos (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

12.00: világkupa, férfiak, üldözőverseny, Hochfilzen (Tv: Eurosport1)

14.00: világkupa, nők, váltó, Hochfilzen (Tv: Eurosport2)

Síugrás

15.35: férfiak, HS 140, Klingenthal (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti visszatekintő

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Jégen a magyar jégkorong-válogatott

9.00: Bánki Józseffel beszélgetünk

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

14.00: Közvetítés a Nyíregyháza–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

16.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Diósgyőr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

19.00: Közvetítés az MTK–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a Magyarország–Franciaország férfi jégkorong-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával