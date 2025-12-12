Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, Liverpool–Brighton

2025.12.12. 23:45
Szombaton három mérkőzést játsszanak a labdarúgó NB I-ben: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC, Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK és MTK Budapest–Újpest FC meccs lesz. Pályára lép a Liverpool, hazai környezetben a Brighton lesz az ellenfele a PL-ben. Ezenkívül játszik az Arsenal, a PSG, a Barcelona, a magyar férfi és a magyar női jégkorong-válogatott is. Folytatódik az év ezen időszakában hagyományosan megrendezendő darts-vb.

 DECEMBER 13., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
17. FORDULÓ
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Everton (Tv: Match4)
16.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)
21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY
13.30: Norwich City–Southampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
17.00: Rennes–Brest
19.00: Metz–PSG
21.05: Paris FC–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
15.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Hamburg
15.30: Mönchengladbach–Wolfsburg
15.30: St. Pauli–Heidenheim
18.30: Bayer Leverkusen–Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.00: Karlsruhe–Paderborn (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
15.00: Torino–Cremonese
18.00: Parma–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
14.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)

FIFA INTERKONTINENTÁLIS KUPA
A KIHÍVÓK KUPÁJA (FIFA Challenger Cup), AL-RAJJAN
18.00: Flamengo (brazil)–Pyramids FC (egyiptomi)

SZERB SZUPERLIGA
19. FORDULÓ
17.00: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
18. FORDULÓ
15.00: Zólyombrézó–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!

PORTUGÁLIA
21.15: Sporting CP–AFS (Tv: Sport2)

TÖRÖKORSZÁG
17.45: Antalyaspor–Galatasaray (Tv: Sport2)

SKÓCIA
21.00: Falkirk–Hearts (Tv: Arena4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

GOLF
20.00: Grant Thornton Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA
14.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar

JÉGKORONG
SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)
2. FORDULÓ
15.00: Lengyelország–Olaszország
19.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport+)
NŐI NÉGY NEMZET TORNÁJA, DUNKERQUE
3. FORDULÓ
15.00: Magyarország–Szlovákia
19.30: Japán–Franciaország

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
16.00: One Veszprém HC–Balatonfüredi KSE 
18.00: Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC
NÉMET BAJNOKSÁG
23.45: Eisenach–Göppingen (Tv: Sport2, felv.)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.45: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC
NŐI NB I
17.00: Uni Győr–ELTE BEAC Újbuda 
17.30: DVTK Hun-Therm–VBW CEKK Cegléd 
18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket 
18.00: Tarr KSC Szekszárd–Csata TKK

LÓSPORT
13.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA
11.00: négy nemzet bajnoksága, Eperjes (Presov)

ÖKÖLVÍVÁS
Vasárnap, 3.00: profi gála, Badou Jack–Noel Mikaelian, Los Angeles (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–MEAFC-Peka Bau
18.00: Prestige Fitness PSE–Dunaújvárosi KSE
18.00: TFSE–Vidux-Szegedi RSE
19.00: MAFC–Fino Kaposvár
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA
19.00: Vasas SC–MBH-Békéscsaba

SZNÚKER
European series, Shoot out
14.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)
19.45: 4. forduló (Tv: Eurosport1)
22.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
23.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
23.30: döntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
9.15: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)
10.45: világkupa, nők, lesiklás, Sankt Moritz (Tv: Eurosport1)
12.45: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)
Hódeszka
11.20: világkupa, Secret Garden (Tv: Eurosport2)
18.00: világkupa, Secret Garden (Tv: Eurosport2)
Sífutás
17.30: világkupa, férfiak és nők, sprint, Davos (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
12.00: világkupa, férfiak, üldözőverseny, Hochfilzen (Tv: Eurosport1)
14.00: világkupa, nők, váltó, Hochfilzen (Tv: Eurosport2)
Síugrás
15.35: férfiak, HS 140, Klingenthal (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti visszatekintő
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Jégen a magyar jégkorong-válogatott
9.00: Bánki Józseffel beszélgetünk
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
14.00: Közvetítés a Nyíregyháza–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
16.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Diósgyőr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
19.00: Közvetítés az MTK–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a Magyarország–Franciaország férfi jégkorong-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

 

