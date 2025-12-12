Női Négy Nemzet Tornája: alulmaradtunk a házigazda franciákkal szemben

Három nap alatt háromszor lépett jégre a magyar női válogatott a Négy Nemzet Tornáján Franciaországban, a pénteki Japán elleni bravúrgyőzelem után ezúttal a házigazda volt az ellenfél. Néhány változtatástól eltekintve hasonló sorokkal állt fel Delaney Collins együttese, csütörtökkel ellentétben viszont helyet kapott a csapatban Bátyi Boglárka, aki először ölthette magára a felnőttválogatott mezét.

Az első játékrészben Pázmándi Zsófia avatta fel a francia kapust, a jobbszélről tüzelt, de ekkor még nem jártunk túl az eszén. Az erőszakos, szabályosság határait feszegető franciák ütközései ideiglenesen megfogták a mieinket, de amint ezen átlendültek a magyar lányok, mezőnyfölénybe kerültek. Sőt, az első gólunkat is hamar megszereztük, a támadóharmadban szereztünk korongot, majd Mayer Fruzsina lövésébe tette bele az ütőjét Jókai-Szilágyi Kinga, amitől felpattant a pakk, a levegőből viszont Hiezl Réka beütötte a kapuba.

Percekkel később Kreisz Emma szólószlalomja forgatta meg a francia védelmet, a center a kapu mögül fonákkal tálalt Odnoga Lotti elé, aki kapásból kilőtte a kapu jobb oldalát, már 2–0 volt. A középső harmadban aztán mintha vért ittak volna a hazaiak, egyfolytában támadtak, és előbb egy takarásból leadott lövés után csorgott át a korong Takács Zoé alatt, majd kontrából egyenlítettek a franciák. Aztán se a harmadik harmad, sem a hosszabbítás nem hozott döntést, a szétlövést pedig a franciák nyerték meg.

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNÁJA, DUNKERQUE

2. FORDULÓ

Franciaország–Magyarország 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0) – szétlövéssel

Dunkerque, 1318 néző. V: Peyre, Favel, Torribio Rousselin, Renaux (mind franciák)

Franciaország: PIANEL (Mameri) – Leclerc, Villot / Quarto (1), Zilliox 1 / Pelissou, de Serres / Berger, Simon – HUOT-MARCHAND 1, Duvin, Rozier / Aurard 1, Galbrun / Boudin, BARBIRATI (1), le Scodan / Nonnenmacher, Mespléde, Galbrun. Szövetségi kapitány: Grégory Tarlé

Magyarország: Takács (Németh A.) – Odnoga 1, Lippai / Kiss-Simon, Koncz / Németh B., Mayer (1) / Kornyilov – HIEZL 1, Leidt, Jókai-Szilágyi (1) / Seregély Míra, KREISZ E. (1), Pázmándi / Dabasi, Weiler, Báhiczki-Tóth / Metzler, Horváth I., Tóth F. / Bátyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

Kapura lövések: 27–42

Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill. 2/0

A másik mérkőzésen: Szlovákia–Japán 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

Az állás: 1. Franciaország 5 pont, 2. Magyarország 4, 3. Japán 3, 4. Szlovákia 0