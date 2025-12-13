NHL: rangadót nyert a Blues; megszakította rossz sorozatát a Mammoth

A St. Louis Blues 3–2-re múlta felül hazai jégen a Chicago Blackhawksot. A siker egyik kulcsa Joel Hofer volt, aki 27 védéssel járult hozzá a győzelemhez. A Blues góljait Justin Faulk, valamint Logan Mailloux és Matt Luff szerezték, utóbbi kettő első találatát jegyezte St. Louis-mezben. Robert Thomas két gólpasszal segítette csapatát, amely az előző két, összesen 12–4-re elveszített meccs után tudott javítani. A chicagói oldalon André Burakovsky egy góllal és egy assziszttal, Wyatt Kaiser egy találattal zárt, ám a Blackhawks továbbra is gyenge formában van: legutóbbi 12 mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg.

A másik találkozón a Utah Mammoth 4–3-ra legyőzte a Seattle Krakent, ezzel lezárta hárommeccses vereségszériáját. Dylan Guenther sorozatban a harmadik mérkőzésén talált be, míg JJ Peterka és Lawson Crouse szintén eredményes volt. Kevin Stenlund karriercsúcsot jelentő három gólpasszt osztott ki, a kapuban pedig Karel Vejmelka 33 védéssel stabil teljesítményt nyújtott. A Kraken részéről Mason Marchment két gólt szerzett, Ben Meyers megszerezte idénybeli első találatát, de Philipp Grubauer 27 védése sem volt elég a pontszerzéshez. A Seattle ezzel a legutóbbi nyolc meccséből a hetediket veszítette el.

NHL

ALAPSZAKASZ

St. Louis Blues–Chicago Blackhawks 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

Utah Mammoth–Seattle Kraken 5–3 (0–0, 2–1, 3–2)