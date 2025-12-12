Ibrahim Cissé: Megdolgoztunk ezért a sikerért; Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:



Ibrahim Cissé: Megdolgoztunk ezért a sikerért. Az 55-szörös skót bajnok Rangers legyőzését követően a Ferencváros továbbjutása már biztos az Európa-ligában, s most már az a cél, hogy rájátszás nélkül váltsa meg jegyét a nyolcaddöntőre. A Ferencváros francia védőjével Borbola Bence beszélgetett

Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja. Harminchét évesen befejezte pályafutását Stieber Zoltán, aki immár játékosok menedzselésével foglalkozik. Somogyi Zsolt írása

Fabricio Amato: Nem mondtam még le a bajnoki címről. Fabricio Amato, a ZTE FC argentin középpályása lapunknak adott interjújában beszélt a gyermekkoráról, a Magyarországra költözésről, az erősségeiről és csapata kiváló formájáról is. Judi Ádám interjúja

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah lehet a hétvége főszereplője. Arne Slot menedzser pénteki sajtótájékoztatóján sem derült ki, mi lesz Mohamed Szalah sorsa, de az biztos, hogy a Brighton ellen szombaton nem fér bele a botlás a Liverpoolnak. Szoboszlai Dominik helye mindenesetre megkérdőjelezhetetlen a kezdőcsapatban. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója

Csak a 2026-os Eb fogja beárazni a mostani vb-szereplésünket. Tele vagyunk vegyes érzésekkel a magyar női kézilabda-válogatott világbajnoki szereplését illetően, de csak azért, mert a tavalyi Európa-bajnokság után ezúttal nem sikerült bejutni a négy közé, még nem kell temetni együttesünket. Szendrei Zoltán értékelése

