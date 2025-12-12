Nemzeti Sportrádió

Ibrahim Cissé: Megdolgoztunk ezért a sikerért; Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 23:40
Címkék
Stieber Zoltán NS-ajánló Szoboszlai Dominik

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 


Ibrahim Cissé: Megdolgoztunk ezért a sikerért. Az 55-szörös skót bajnok Rangers legyőzését követően a Ferencváros továbbjutása már biztos az Európa-ligában, s most már az a cél, hogy rájátszás nélkül váltsa meg jegyét a nyolcaddöntőre. A Ferencváros francia védőjével Borbola Bence beszélgetett

Mindenért kárpótolta a visszavonuló Stieber Zoltánt az osztrákoknak rúgott gólja. Harminchét évesen befejezte pályafutását Stieber Zoltán, aki immár játékosok menedzselésével foglalkozik. Somogyi Zsolt írása

Fabricio Amato: Nem mondtam még le a bajnoki címről. Fabricio Amato, a ZTE FC argentin középpályása lapunknak adott interjújában beszélt a gyermekkoráról, a Magyarországra költözésről, az erősségeiről és csapata kiváló formájáról is. Judi Ádám interjúja

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah lehet a hétvége főszereplője. Arne Slot menedzser pénteki sajtótájékoztatóján sem derült ki, mi lesz Mohamed Szalah sorsa, de az biztos, hogy a Brighton ellen szombaton nem fér bele a botlás a Liverpoolnak. Szoboszlai Dominik helye mindenesetre megkérdőjelezhetetlen a kezdőcsapatban. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója

Csak a 2026-os Eb fogja beárazni a mostani vb-szereplésünket. Tele vagyunk vegyes érzésekkel a magyar női kézilabda-válogatott világbajnoki szereplését illetően, de csak azért, mert a tavalyi Európa-bajnokság után ezúttal nem sikerült bejutni a négy közé, még nem kell temetni együttesünket. Szendrei Zoltán értékelése

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Stieber Zoltán NS-ajánló Szoboszlai Dominik
Legfrissebb hírek

Kerkez Szoboszlairól: Még soha nem láttam játékost ennyi poszton játszani

Légiósok
4 órája

Arne Slot szerint egy beszélgetés dönthet Mohamed Szalah liverpooli sorsáról

Angol labdarúgás
12 órája

A Rangers legyőzésével biztosította továbbjutását a Ferencváros; Dárdai Márton: Már a nyáron megcéloztuk a Bundesligát

E-újság
2025.12.11. 23:25

El-nyolcaddöntőt érhet egy újabb FTC-győzelem; világbajnoki hetedik a női kéziválogatott

E-újság
2025.12.10. 23:22

Szaúdi klubok akarják Szalahot, Szoboszlait is megkérdezték csapattársa jövőjéről

Angol labdarúgás
2025.12.10. 14:19

Szoboszlai Dominik újabb statisztikában előzte meg Albert Flóriánt

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 11:42

Capello Szoboszlai góljáról: Szégyen ilyen büntetőt befújni

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 10:18

Szoboszlai az Inter legyőzése után: Próbálunk felállni, ez a dolgunk

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 09:14
Ezek is érdekelhetik